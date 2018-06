Kolář ukončil profesionálnu kariéru: Pre mňa pozitívny krok

Slovenský reprezentant to oznámil v nedeľu krátko potom, ako získal bronzovú medailu na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Plzni.



Plzeň 24. júna (TASR) - Michael Kolář sa rozhodol ukončiť profesionálnu cyklistickú kariéru vo veku 25 rokov. Slovenský reprezentant to oznámil v nedeľu krátko potom, ako získal bronzovú medailu na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Plzni.



"Je to celkom šok, ale pre mňa pozitívny. Rozhodol som sa ukončiť profesionálnu kariéru. Mal som peknú päťročnú kariéru, dával som do toho všetko, ale veľmi veľa mi to aj zobralo. Hlavne tento posledný rok som sa naozaj snažil robiť všetko pre to, ale vidím, že nejaký pokrok neprichádzal. Porozprával som sa s naším tímovým manažérom, že ma to už jednoducho nebaví a nenapĺňa, pretože som už nevedel dosiahnuť na svoje ambície," povedal po nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom.



Z cyklistiky úplne neodíde, v Bore by sa mal venovať práci so sponzormi. "Po pár týždňoch sme prišli s ideou, že budem pracovať v oblasti sponzoringu a pracovať s VIP hosťami. Sprevádzať ich po pretekoch, nech vidia do zákulisia. Budem mať viac voľného času pre seba a času na rodinu, ktorú mám v Kanade. Vidím to, ako obrovskú príležitosť začať niečo mimo profesionálnej cyklistiky a začať budovať svoj život. Chcem ísť touto cestou," dodal.



Kolář pôsobil od roku 2012 v Dukle Trenčín, o dva roky neskôr prišiel ako podpora pre Petra Sagana do Tinkoffu-Saxo a od roku 2017 pôsobil spolu so Saganovcami a Erikom Baškom v Bora-Hansgrohe, s ktorou mal kontrakt aj na nasledujúci ročník. Medzi jeho najväčšie osobné úspechy patria etapové víťazstvá na Okolo Srbska a Okolo Slovenska, či 19. miesto na MS 2016. Vlani sa premiérovo predstavil na Grand Tour, no na Vuelte skončil už v 2. etape.



Veľkou mierou sa však zaslúžil o tri tituly majstra sveta pre Petra Sagana. "Musím to rešpektovať, ako povedal Mišo, každý má svoj život. Môžu sa mu otvoriť veľké cesty v cyklistickom svete aj mimo neho. Chcem sa mu poďakovať, pretože bol pri všetkých tituloch majstra sveta, ktoré som vyhral. Dokonca mi v Dauhe rozbiehal šprint a sťahoval posledný únik," povedal o ňom Peter Sagan.