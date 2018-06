Kolumbia zdolala Senegal a vyhrala H-skupinu

H-skupina, 3. kolo:



Senegal - Kolumbia 0:1 (0:0)



Gól: 74. Mina, ŽK: Niang - Mojica. Rozhodcovia: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.), 41.970 divákov.



Senegal: K. N'Diaye - Gassama, Sane, Koulibaly, Sabaly (74. Wague) - Sarr, Kouyate, Gueye, Mane - Balde (80. Konate), Niang (86. Sakho)



Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - Uribe (83. Lerma), C. Sanchez - Ju. Cuadrado, Rodriguez (31. Muriel), Quintero - Falcao (89. Borja)



Tabuľka H-skupiny:



1. Kolumbia 3 2 0 1 5:2 6*

2. Japonsko 3 1 1 1 4:4 4*

3. Senegal 3 1 1 1 4:4 4

4. Poľsko 3 1 0 2 2:5 3



* postup do osemfinále /o poradí na 2. a 3. mieste rozhodlo hodnotenie fair-play/

Samara 28. júna (TASR) -Futbalisti Kolumbie zvíťazili vo štvrtkovom zápase H-skupiny MS v Samare nad Senegalom 1:0. V tabuľke obsadili prvé miesto a v osemfinále sa stretnú s druhým tímom G-skupiny 3. júla v Moskve. Ním bude jeden z dua Belgicko - Anglicko.V druhom súboji skupiny vo Volgograde vyhrali už eliminovaní Poliaci nad Japonskom 1:0. Japonci však tiež prenikli medzi elitnú šestnástku na úkor Senegalu, pri rovnosti bodov, skóre i remízovom vzájomnom dueli s Afričanmi mali lepšie hodnotenie fair-play.V prvom polčase to bolo z oboch strán zviazané taktikou, dôležitosť zápasu bola na hráčoch veľmi vidieť. Ako prvý to v 13. minúte z priameho kopu z dobrej pozície skúsil Kolumbijčan Quintero, ale brankár K. N'Diaye jeho strelu pekným zákrokom vyrazil. V 17. minúte sa dostal do úniku Mane a po súboji s obrancom D. Sanchezom spadol v šestnástke. Srbský hlavný rozhodca Mažič odpískal penaltu, ale po zásahu VAR a po prezretí si situácie na obrazovke ju odvolal. Sanchez totiž najprv trafil nohou loptu, až potom Senegalčana. Nepríjemnú stratu utrpeli Juhoameričania po polhodine, keď svalové zranenie utrpel James Rodriguez a vystriedal ho Muriel. Afričania vyzerali o trochu živšie, hoci viac držal loptu ich súper.Kolumbia v druhom dejstve zvýšila aktivitu. V 65. minúte Murielovu strelu zblokovala obranna na roh, z ktorého nebezpečne hlavičkoval Falcao. Oba výbery sa snažili zvýšiť tempo, hrali tvrdo, nevedeli ale vytvoriť dobrú finálnu prihrávku. A tak pomohla štandardná situácia, v 74. minúte kopali Kolumbijčania roh a Mina nezadržateľne hlavičkou od zeme prekonal senegalského brankára. Senegal mohol hneď vyrovnať, Niang sa presadil práve cez Minu, ale Ospina podržal spoluhráčov výborným zákrokom a strelu vyrazil. O pár okamihov si Mina takmer strelil vlastný gól, ale Ospina opäť loptu skrotil. Následne sa dostal do zakončenia v dobrej pozícii Senegalčan Sarr, ale bol veľmi nepresný. Duel dostal náboj, Senegal mohutne tlačil v snahe vyrovnať a jedna zelená vlna za druhou sa valila na bránu Kolumbie. Tej sa darilo eliminovať tlak súpera a napokon si výhru ustrážila. Stala sa tak víťazom skupiny so 6 bodmi.