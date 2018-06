Kompany by mohol pomôcť Belgicku v treťom zápase proti Anglicku

Kompany si poranil v júni v prípravnom zápase proti Portugalsku slabiny, tréner verí, že obranca sa dá do poriadku na záverečný zápas v skupine.

Soči 16. júna (TASR) - Belgický futbalista Vincent Kompany by mohol nastúpiť na MS v Rusku v treťom zápase svojho mužstva proti Anglicku. V sobotu to uviedol tréner národného tímu Roberto Martinez.



Kompany si poranil v júni v prípravnom zápase proti Portugalsku slabiny, tréner verí, že obranca sa dá do poriadku na záverečný zápas v skupine. "Verím, že v treťom zápase nastúpi." Tréner Belgicka nemôže v prvom zápase počítať pre zranenie ani s ďalším obrancom Thomasom Vermaelenom, ktorý sa individuálne pripravuje v Moskve.



Belgicko odštartuje svoju púť na MS v pondelok v G-skupine o 17.00 h v Soči proti Paname, 23. júna sa stretne s Tuniskom a 28. júna s Anglickom.