Konečne mi vyšla strela spoza šestnástky, tešil sa dvojgólový Stoch

Praha 14. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch prispel v piatkovom súboji 24. kola českej HET ligy k víťazstvu Slavie Praha nad MFK Karviná 3:2 dvoma gólmi. Svoje gólové konto v drese "zošívaných" po letnom prestupe z tureckého Fenerbahce tak navýšil na tri presné zásahy v 20 ligových zápasoch. Sám si je vedomý toho, že sa od neho čakala väčšia produktivita.



"Nikto mi to nemusí hovoriť, sám to dobre viem. Góly mi chýbali, každý ofenzívny hráč ich potrebuje. Skúšal som to v každom zápase, ale nepadalo mi to tam. Dnes mi konečne vyšla tá moja strela spoza šestnástky, určite to budem skúšať ďalej a verím, že to takto bude pokračovať. Som rád, že som týmto spôsobom pomohol mužstvu," uviedol Stoch v rozhovore pre portál iDnes.cz.



Slavia musela proti Karvinej opäť doťahovať náskok súpera. "Keby sme využili naše šance, mohlo to byť pokojne štyri, či päť jedna. Zápas sme mohli pohodlne dohrať a nemuseli sme z toho robiť drámu," pokračoval slovenský krídelník.



"Zošívaní" sú so 48 bodmi na druhej priečke tabuľky, štyri body za prvou Plzňou, ktorá má však k dobru domáci zápas so Spartou Praha. Nepresvedčivé výkony Plzne v jarnej časti, keď v posledných zápasoch dokázala zvíťaziť len raz, oživili nádej Slavie na obhajobu titulu. "Bolo dôležité na nich vytvoriť tlak. Strácame štyri body a uvidíme ako dopadne v nedeľu Plzeň. Myslím si, že by to ešte mohlo byť zaujímavé," zhodnotil situáciu Stoch. Na otázku, či bude v nedeľnom šlágri držať palce mestskému rivalovi zo Sparty, odpovedal jednoznačne: "Áno."