Konrád vychytal víťazstvo Olomouca, Bakoš asistoval pri víťaznom góle

HC Olomouc - Aukro Berani Zlín 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 30. Strapáč, 43. Holec, 56. Strapáč - 14. Klhůfek, 50. Šťastný



/na zápasy 1:0/







Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 7. Redenbach, 24. Redenbach, 63. Filippi (BAKOŠ) - 18. Vrána, 25. MIKUŠ



/na zápasy 1:0/







play out - 1. kolo:



Piráti Chomutov - HC VERVA Litvínov 3:4 pp (2:1, 0:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 13. SKOKAN, 17. Šťovíček, 46. Lauko (T. SLOVÁK) - 5. a 35. J. MIKÚŠ, 25. Hübl, 64. Doudera





BK Mladá Boleslav - HC Dukla Jihlava 5:1 (0:0, 5:1, 0:0)



Góly: 21. a 24. Klepiš, 36. a 40. Pacovský, 32. KOTVAN - 38. Zeman

Praha 6. marca (TASR) - Slovenský brankár Branislav Konrád vychytal v utorok víťazstvo hokejistov Olomouca v domácom úvodnom zápase predkola play off českej extraligy nad Zlínom 3:2. Konrád si pripísal 28 úspešných zákrokov.Úspešne vstúpil do play off aj Liberec, ktorý zdolal doma Spartu Praha 3:2. Na víťazný gól v predĺžení prihral slovenský útočník Martin Bakoš. Jeden z dvoch gólov hostí strelil obranca Juraj Mikuš.