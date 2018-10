Peter Kopúň povedie ženskú futbalovú reprezentáciu

Tri roky Kopúň pôsobil pri národnom tíme ako asistent hlavného kormidelníka.

"Pred posledným kvalifikačným zrazom v auguste boli hlasy, že by som mohol byť jeden z adeptov. Je to veľká pocta. Dohodli sme sa, že po kvalifikácii sa môžeme rozprávať, či si aj ja viem predstaviť pôsobenie v tejto funkcii. Chvíľu som bol taký neistý, predsa je to iná zodpovednosť. Bolo by mi to možno ľúto, keby som tú šancu nevyužil. Ženský futbal nie je tak v popredí, preto by bolo lepšie, keby tam bol človek, ktorý rozumie ženskému futbalu. Môžeme hneď od začiatku zapracovávať ďalšie hráčky, ktoré prichádzajú. Možno zmeniť veci, o ktorých si myslíme, žeby nám mohli pomôcť byť kvalitnejším tímom. Veľkú rolu u mňa zohralo víťazstvo v poslednom zápase v Severnom Írsku. Základné pravidlo je disciplína, to bolo aj v minulosti pri tréneroch Huckovi a Pakuszovi. Čo sa týka plánov, chceme zmeniť koncept hry. Máme novú filozofiu pre reprezentačné družstvá a chceme ju implementovať do ženskej reprezentácie," citoval portál futbalsfz.sk 33-ročného trénera.