Lotyšský brankár Merzlikinš si v zápase s Kóreou udržal čisté konto

B-skupina (Herning):



Kórejská republika - Lotyšsko 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)



Góly: 12. Meija (Rubinš), 19. Keninš (Balcers, Abols), 29. Rob. Bukarts (Karsums, Sotnieks), 42. Balcers (Indrašis, Abols), 60. Rob. Bukarts (Abols, Indrašis). Rozhodcovia: Lemelin (Rak.), Mayer (USA) - Kilian (Nór.), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 9:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 5227 divákov.



zostavy:



Kórejská republika: Dalton - Plante, O, I Don-ku, Regan, Young, Kim Won-džun, Seo - Šin Sang-hun, I Jung-jun, Džeon - Radunske, Čcho, Swift - An, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu, - Kim Won-džung, Park Čin-gjo, Šin Sang Wu



Lotyšsko: Merzlikinš - Galvinš, Cibulskis, Balinškis, Sotnieks, Rubinš, Freibergs, Zile - Rob. Bukarts, Džerinš, Indrašis - Karsums, Abols, Redlihš - Keninš, Pavlovs, Balcers - Razgals, Jevpalovs, Rih. Bukarts



hlasy /zdroj: IIHF/



Brock Radunske, útočník Kórey: "Máme za sebou tri zápasy v A-kategórii a zisťujeme, o čom je táto úroveň. Zatiaľ nepredvádzame hru, ktorou by sme sa chceli prezentovať."



Rodrigo Abols, útočník Lotyšska: "Vedeli sme, že musíme zabudnúť na predošlý zápas, hoci sa stále drží v našej mysli. Vedeli sme, že musíme korčuľovať a hrať koncentrovane, pretože Kórea má dobrý tím. Súper mal viacero nebezpečných akcií, čakal na naše chyby a snažila o prečíslenia."







tabuľka B-skupiny:



1. USA 3 3 0 0 0 12:4 8



2. Kanada 3 2 0 1 0 21:6 7



3. Fínsko 2 2 0 0 0 16:2 6



4. Lotyšsko 3 1 1 0 1 9:10 5



-----------------------------



5. Nórsko 2 1 0 0 1 7:7 3



6. Nemecko 3 0 0 2 1 6:11 2



7. Dánsko 3 0 1 0 2 4:13 2



8. Kórea 3 0 0 0 3 1:23 0

Herning 8. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili v dueli B-skupiny na MS v dánskom Herningu nad Kórejskou republikou 5:0. Kórejci dvakrát inkasovali už v prvej tretine, Lotyši ich herne prevýšili aj v ďalšom priebehu zápasu.Nováčik v elitnej kategórii naďalej čaká na prvé body a so skóre 1:23 je na poslednej 8. priečke herningskej B-skupiny. Lotyši víťazstvom poskočili na 4. miesto. Kórejci odohrajú ďalší zápas už v stredu 9. mája od 16.15 proti Nemecku, lotyšský tím bude hrať vo štvrtok od 16.15 proti USA.Kórejci odolávali aktívnejším Lotyšom do 12. minúty, no v nej Meija využil zle striedanie a individuálnu akciu zakončil gólom - 0:1. Dôležitý gól na 0:2 dosiahol v 19. minúte Keninš, ktorý zblízka zužitkoval aktivitu Balcersa. Lotyši mali v druhej časti ešte výraznejšiu prevahu, ale potvrdili ju iba jedným gólom. Dosiahol ho Roberts Bukarts v 29. minúte, keď zblízka prekonal Daltona. Lotyši kontrolovali stav, nepúšťali sa bezhlavo do útočenia a pokračovali v koncentrovanom výkone. Keď v úvode tertej časti Balcers využil presilovku, bolo o víťazovi definitívne rozhodnuté. Zvyšok tretej tretiny priniesol viacero lotyšských presiloviek. Využili však až tú poslednú, keď sekundu pred koncom pridal piaty gól Bukarts.