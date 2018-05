Koscielnemu zoperovali achilovku, pauzovať bude aspoň 6 mesiacov

Na MS 2018 ho pravdepodobne nahradí Adil Rami z Olympique Marseille.

Londýn 8. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Laurent Koscielny bude pre zranenie achilovky pauzovať najmenej šesť mesiacov. Stopér londýnskeho Arsenalu podstúpil operáciu, už pred ňou bolo zrejmé, že nepocestuje na svetový šampionát do Ruska.



"Koscielny je zdrvený z toho, že ho museli operovať. Na trávniku ho nebudeme vidieť až do decembra," citovala trénera "Gunners" Arsenea Wengera agentúra DPA. "Je to veľká rana. Laurent je skúsený hráč, bol na MS 2014 aj EURO 2016. Je príkladný reprezentant," vyhlásil podľa agentúry AP tréner "Les Bleus" Didier Deschamps.



Päťdesiatjedennásobný francúzsky reprezentant sa zranil vo štvrtkovom neúspešnom odvetnom stretnutí semifinále Európskej ligy s Atleticom Madrid. Na MS 2018 ho pravdepodobne nahradí Adil Rami z Olympique Marseille.