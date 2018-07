Koseková mení klub, z Maďarska mieri do rumunského Temešváru

Temešvár v uplynulej sezóne 10-člennej najvyššej súťaže obsadil 5. miesto za majstrovským CSM Bukurešť, CSM Volei Alba Blaj, CS Stiinta Bacau a CSM Targovište.

Temešvár 23. júla (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentantka Barbora Koseková po ročnom pôsobení opúšťa úradujúceho maďarského majstra Linamar-Békéscsabai RSE a vo svojej kariére bude pokračovať v ambicióznom rumunskom klube UVT Agroland Temešvár. Nový zamestnávateľ predstavil 23-ročnú nahrávačku v pondelok prostredníctvom svojho webu.



"Keď mi môj manažér povedal o záujme Temešváru, potešilo ma to. Tím som poznala z minulej sezóny zo vzájomných súbojov - aj keď išlo o prípravné stretnutia, úroveň bola vysoká. V družstve je veľa mladých a talentovaných hráčok, ktoré na ihrisku odvádzajú sto percent, páči sa mi tá bojovnosť. Klub chce dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ja tiež, takže sme dospeli k dohode," povedala Koseková pre klubový web.



Temešvár v uplynulej sezóne 10-člennej najvyššej súťaže obsadil 5. miesto za majstrovským CSM Bukurešť, CSM Volei Alba Blaj, CS Stiinta Bacau a CSM Targovište. Z double sa v drese Bukurešti tešila aj smečiarka Nikola Radosová, za Targovište hrávala blokárka Veronika Hrončeková, v Rumunsku však nepokračujú. V novom ročníku bude Temešvár bojovať aj v pohárovej Európe, svoju púť v Challenge Cupe odštartuje v šestnásťfinále. "Poznám viacero hráčok, ktoré v Rumunsku napredovali. Proti Rumunsku sme tiež odohrali reprezentačné zápasy. Liga je veľmi silná a som presvedčená, že je to významný krok v mojej kariére. Neviem sa dočkať debutu," skonštatovala Koseková.



Barbora Koseková skončila v tradičnej ankete SVF o najlepšiu hráčku roka 2017 na 3. mieste za blokárkami Jaroslavou Pencovou a Michaelou Abrhámovou. Je stabilnou súčasťou základnej zostavy národného tímu, v reprezentácii dosiaľ odohrala 52 zápasov. "Vždy si dávam odvážne ciele, aj s mojím novým tímom chcem čo najlepšie výsledky vo všetkých súťažiach. Ak budeme tvrdo pracovať, verím, že môžeme vybojovať veľa víťazstiev," uviedla Koseková a doplnila: "Teším sa na novú sezónu. Je to pre mňa prvý rok v Rumunsku a mám veľké očakávania. Dúfam, že nás bude povzbudzovať čo najviac fanúšikov a že sa im odvďačíme dobrými výsledkami."



Békéscsaba, s ktorou tento rok vybojovala maďarský titul aj prvenstvo v MEVZA Cupe, bola pre ňu druhou legionárskou zastávkou, v ročníku 2016/2017 pôsobila vo VK Královo Pole Brno. Predtým si v Bratislave obliekala dresy Slávie EU aj Doprastavu, dovedna získala štyri extraligové tituly a štyri triumfy v Slovenskom pohári. Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie.