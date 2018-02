Košice obhájili trofej, vo finále zdolali Inter

BK Inter Bratislava – KB Košice 81:89 (18:20, 19:24, 23:21, 21:24)



Inter: Vlahovič 17, Rančík 15, Barač 11, Mrviš 4, Nuhanovič 0 (Matovič 17, Kozlík 8, Bulatovič 7, Baťka 2)



Košice: S. Stamenkovič 20, Marič 19, Sedmák 12, Fletcher 8, Vl. Djordjevič 0 (Körner 14, P. Stamenkovič 13, Baldovský 3, Židzik 0)



TH: 32/26 – 28/20, fauly: 25 - 27, trojky: 5 - 13. Rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Šarišský, 1000 divákov.



Košice 17. februára (TASR) - Basketbalisti KB Košice obhájili trofej pre víťaza Slovenského pohára, v sobotňajšom finálovom dueli zdolali Inter Bratislava 89:81. Zverenci trénera Miljana Čuroviča sa tak po šiestich rokoch stali prvým tímom, ktorý v domácom prostredí dokázal triumfovať na záverečnom turnaji SP.Slovenský pohár - finále:Skóre finálovej duelu otvoril trojkou S. Stamenkovič, ale na dlhé minúty to bolo posledné body na strane Košíc. Dôležitosť stretnutia bolo cítiť hlavne v úvode, na oboch stranách bolo veľké množstvo chýb. Postupne však prebral taktovku Inter, šnúrou deviatich bodov v rade sa dostal do prvého výraznejšieho trháku. Lenže odpoveď Mariča v podobe dvoch trojok znamenala zrovnanie skóre. Odvtedy to bola už vyrovnaná bitka, ktorá sa o čosi lepšie vyvíjala pre Košice. Prvú štvrtinu vyhrali "býci" 20:18. Druhá 10-minútovka sa niesla v podobnom duchu, ani jeden z tímov si nevytvoril výraznejšie vedenie. Až v závere začali lepšie mieriť Košičania, spolu s úspešným pokusom Fletchera s klaksónom z toho bolo napokon polčasové vedenie 44:37."Žlto-čierni" vôbec nezachytili vstup do druhého polčasu, svojmu súperovi rýchlo dovolili odskočiť na dvojciferný rozdiel. Košice začínali mať postupne stretnutie pod kontrolou, v jednom momente viedli aj o 16 bodov, lenže Inter zakontroval 11 bodmi v rade, čím si prinavrátil nádej na triumf vo finále. Pred poslednou periódou tak bolo skóre stretnutia 65:60 v prospech zverencov trénera Miljana Čuroviča. V poslednej štvrtine sa podľa očakávania strhol veľký boj o každú loptu, Vlahovič dokonca dokázal stiahnuť manko Interu na rozdiel jedinej trojky, ale "býci" našli v správnom momente odpoveď. Aj vďaka tomu si postrážili dramatickú koncovku a opäť po roku zdvihli trofej pre víťaza.Hlasy po zápase: