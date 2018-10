V zápase Košíc s Detvou padlo osem gólov, Trenčín porazil B. Bystricu

HC Košice - HC 07 Orin Detva 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)



Góly: Góly: 3. Šoltés (Dudáš, Spilar), 3. Žitný (Krajňák, Koch), 7. Kafka (Netík, Pulli), 15. Kafka (Pulli, Netík), 21. Šoltés (Brophey, Nagy), 37. Nagy (Brophey, Haščák), 45. Brophey (Haščák, Nagy) - 17. Ďaloga (Surový). Rozhodovali: Stano, Nikolič - Gegáň, Frimmel, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3137 divákov. Zmeny: 3. Riečický (Det.) namiesto Petríka.



zostavy:



HC Košice: Habal - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, Dudáš, Šedivý, Lenďák - Haščák, Brophey, Nagy - Netík, Suja, Kafka - Spilar, Galamboš, Šoltés - Hričina, Krajňák, Žitný - Klíma



HC 07 Detva: Petrík (3. Riečický) - Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon - Ščurko, Murček, Puliš - Jakuceňa, Magogin, Žilka - Ďaloga, Král, M. Surový - Tibenský, Valent, Matúš Chovan



Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Bolo dôležité, že sme potvrdili výkon z predošlého zápasu. Prvá tretina rozhodla, odskočili sme v nej súperovi na výrazný rozdiel. Hráčom ďakujeme za prístup k dnešnému zápasu."



Josef Turek, tréner HC 07 Detva: "Rozhodli prvé tri minúty zápasy. Začiatok stretnutia sme vôbec nezachytili. Úvod zápasu a oslabenia, v ktorých sme dostali tri góly, rozhodli dnešný zápas."



HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)



Góly: 27. Vandane (P. Halama, Mich. Chovan), 39. Vandas (Handlovský, Vandane), 40. Kytnár (Lušňák) - 19. Rich. Huna (Nádašdi). Rozhodovali Fridrich, Nagy - Synek, Kis-Király, vylúčení 3:3, navyše Ulrych 10 min za hrubosť - Korím 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, zmeny: 41. Hollý za Kislicyna, 1485 divákov.



HKM Zvolen: Tomek – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, Roman – Vandas, Špirko, Handlovský – Lušňák, M. Halama, Šišovský – Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan – P. Halama, Petráš, Andrisík



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn (41. Hollý) – Nádašdi, M. Bača, Korím, Mezovský, Kurali, Fereta, J. Nemec, Gregor – Lištiak, Rich. Huna, Rób. Huna – J. Sukeľ, Oško, Uram – Heikila, Tamáši, Vybíral – L. Žiak, Uhrík, Nechaj



HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 34. Radivojevič (Luža, Sádecký), 60. Sojčík. Rozhodovali: Baluška, Štefík - Šefčík, Výleta, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3962 divákov.



Trenčín: Valent – Rýgl, Luža, Kovář, Holenda, Bohunický, Frühauf, Bokroš - Radivojevič, Sojčík, Sádecký – Mikula, Ölvecký, Hecl – D. Hudec, Švec, Pardavý ml. - T. Varga, Bližňák



Banská Bystrica: Williams – Marshall, Miller, Kubka, Ďatelinka, Sloboda, Mihálik, Kupec – Gábor, Češík, Kabáč - Higgs, Török, Sýkora - Asselin, Faille, Selleck – Lichanec, Buc, R. Varga, od 31. Košecký

Bratislava 19. októbra (TASR) - Prinášame výsledky zápasov 13. kola hokejovej Tipsport ligy.Tón zápasu udali už úvodné minúty. V 3. minúte si Šoltés po výbornej práci Spilara vychutnal brankára Petríka, a keď Žitný pohotovou strelou o 37 sekúnd zvýšil na 2:0, prišlo k striedaniu brankárov hostí. Nabudení domáci nepoľavili v aktivite a hráči Detvy sa iba sporadicky dostávali do útočného pásma. Svoju presilovku v 4. minúte nevyužili, naopak, presilovková kombinácia Košičanov so zakončujúcim Kafkom priniesla ďalší gól domácich. Hostia hrali v prvej tretine štyrikrát oslabení a v 15. minúte pykali opäť, keď z typickej presilovkovej pozície skóroval znovu Kafka - 4:0. Do gólovo úrodnej dvadsaťminútovky napokon prispeli aj hráči Detvy. V 17. minúte sa Ďaloga predral cez Šedivého a zblízka prepasíroval puk za Habala - 4:1.Košičania boli v hernej pohode a hostí aj v druhej tretine často dostávali pod tlak. V 21. minúte zvýšil Šoltés na 5:1. Riečický sa musel mať v druhej tretine na pozore, vo veľkých šanciach ho neprekonali Netík či Klíma, no v 37. minúte predsa len inkasoval. Zmätok hostí v rozohrávke potrestal Nagy a zvýšil na 6:1.Hráči Detvy si od druhej tretiny dávali pozor na vylúčenia, no nabudení Košičania sa vedeli dostať do šancí. Siedmy gól domácich priniesla kombinácia prvého útoku, keď ideálnu prihrávku Haščáka zužitkoval Brophey - 7:1. Aj ďalšie minúty priniesli ofenzívne manévre košických hráčov, ďalší gól však už diváci nevideli.Po nedôraznom úvode sa domáci len postupne dostávali do tempa, no bez vážnejšieho zakončenia. Až M. Halama v 8. minúte bekhendom vyskúšal brankára Kislicyna. Zvolenčania ťahali šnúru ôsmich víťazných zápasov, vrátane dohrávky 2. kola práve s L. Mikulášom, prepracovali sa na tabuľkové čelo, Liptáci v októbri ešte nevyhrali a päť prehier bolo pre nich dosť veľké bremeno. Napriek tomu sa na ľade rozdielne postavenie oboch tímov v tabuľke vôbec neprejavilo, ba dokonca Liptáci úvodnú tretinu vyhrali. Pomohla im presilovka, počas ktorej v 19. minúte napálil na bránku spoza ľavého kruhu Richard Huna a trochu aj zaskočil brankára Tomeka. Okrem tejto situácie si už väčšie príležitosti nevypracovali, z domácich hráčov mal najväčšiu v 16. minúte Kytnár po dvojnásobnej dorážke strely Drgoňa.Druhá tretina divákov viac uspávala ako vzrušovala, precitli až v 27. minúte, keď Vandane prekvapil Kislicyna a lacným gólom z ostrého uhla vyrovnal. Ku koncu 2. tretiny sa ukázali aj viaceré prednosti Zvolenčanov, najmä väčšia agresivita, a doprialo im aj šťastie. V 39. minúte sa v presilovke po strele Handlovského od modrej puk zastavil po zákroku Kislicyna pár centimetrov pred bránkovou čiarou a Vandasovi už stačilo ho len doťuknúť. Presne 16 sekúnd pred sirénou navýšil skóre ešte Kytnár po tom, čo ho úplne samého našiel pred bránkou Lušňák. V tretej tretine si už žiadnu komplikáciu domáci pri svojom deviatom víťazstve za sebou nepripustili, aj preto, že ich súpera zväzovali nepresnosti a slabý dôraz pri zakončení, vrátane nevydarenej presilovky od 49. minúty, počas ktorej nevyslali ani jednu strelu na bránku. Až v 54. minúte sa oprel do strely v ideálnom postavení Korím, no ani on nenamieril presne.Prvá tretina sa začala plynule a dlho sa hralo bez prerušenia, pričom súperi ponúkali svižný hokej. Keďže ani jedno mužstvo nevyužilo ani presilovky o dvoch hráčov, napriek šanciam sa na otvorenie skóre muselo čakať. Aj v druhej časti sa súperi zameriavali najmä na pozorné bránenie v snahe nepustiť protivníka do tlaku, a keď aj vznikli strelecké príležitosti, brankári boli na svojich miestach až do 34. minúty, keď Radivojevič dôraznou strelou poslal odrazený puk do siete a Trenčín sa ujal vedenia.Bystričanom nezostávalo iné, iba pridať na dôraze v útočnej fáze, proti v defenzíve koncentrovane hrajúcum domácim sa však nedokázali presadiť. V 55. minúte neuspel vo veľkej šanci zblízka hosťujúci Higgs, a keďže domáci záverečnému náporu súpera odolali, gólman Dukly Valent si zaslúžene pripísal ďalšie čisté konto. Päťdestapäť sekúnd pred sirénou pri hre Banskej Bystrice bez brankára spečatil výsledok Sojčík a vzápäti ešte Radivojevič trafil źrď.