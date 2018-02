Košice zdolali Nové Zámky po samostatných nájazdoch

HC Košice - HC Nové Zámky 3:2 pp a sn (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 22. Pacan (Jenčík, Pulli), 31. Jenčík (Spilar, Šedivý), rozh. nájazd Spilar - 24. Šimun (Zbořil), 35. Škoda (Šille). Rozhodovali: Orolin, Novák - Bogdaň, Smrek, vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2649 divákov.



zostavy:



HC Košice: Habal - Kessel, Dudáš, Čížek, Šedivý, Koch, Pulli, Ovčačík, Michalčin - Spilar, Pacan, Jenčík - Miklík, Boltun, Šoltés - Kafka, Klíma, Koyš - Hričina, Vrábeľ, Petráš



HC Nové Zámky: Baroš - Novák, Plášil, Jass, Kuzma, Salija, Husák - Zbořil, Šimun, Fábry - Varga, Jurík, Hřebejk - Škoda, Šille, Lorraine - D. Rehák, Ondrušek

Košice 7. februára (TASR) - Hostia začali nebojácne a v úvodných minútach viackrát pohrozili brankárovi Habalovi. Ten si už po 22 sekundách poradil s pokusom Fábryho, no v ďalších minútach absentovala hokejová krása. Brankárovi hostí Barošovi narobila starosti strela košického kapitána Dudáša, no prvá tretina nepriniesla veľa možností na zmenu bezgólového skóre.Druhú tretinu odštartovali presilovky domácich a 13-sekundovú o dvoch hráčov dokázali využiť. Pacan na hranici bránkoviska prepasíroval puk za Baroša, no o regulérnosti košického gólu sa rozhodcovia dlhé minúty radili s videorozhodcom. Gól domácich napokon platil, ale ich radosť nemala dlhé trvanie. Už o necelé dve minúty Zbořil ideálne načasoval prihrávku na Šimuna, ktorý ušiel košickej obrane a rutinérsky prekonal Habala - 1:1. V zaujímavej druhej tretine to však nebolo všetko. Novozámocký brankár Baroš v 31. minúte zle vyhodnotil situáciu, puk rozohral priamo na hokejku Spilara, ktorého ponuku pred prázdnu bránku Jenčík neodmietol - 2:1. Ani tentoraz však hostia na vyrovnanie dlho nečakali a opäť im k tomu pomohla chyba v košickej defenzíve. Obrancovia Pulli s Kesselom nechali Škodovi priveľa priestoru na dorážku vlastnej strely a bolo 2:2.V prvej polovici tretej tretiny mali oba tímy možnosť presilovej hry, ale skóre sa nezmenilo. Blízko ku gólu boli najmä hostia, ale Hřebejk pred odkrytou bránkou netrafil ideálne puk. Oba tímy mali v tretej časti viacero možností nakloniť skóre na svoju stranu, ale nepodarilo sa im to.Košičania mohli víťazný gól streliť aj v presilovke v predĺžení, no nepodarilo sa im to rovnako ako Zbořilovi, ktorý si síce vychutnal Habala, ale nezakončil ideálne. V samostatných nájazdoch rozhodol o košickom víťazstve Spilar.