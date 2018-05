Košickí býci stoja na kraji priepasti, Körner: Už nemáme čo stratiť

Kapitána košického basketbalového tímu Richarda Körnera mrzela najmä slabšia hra v ofenzíve.

Košice 9. mája (TASR) - Basketbalistom KB Košice sa pomaly rozplýva sen o majstrovskom titule. Vo finálovej sérii s Levickými patriotmi prehrávajú 1:3, keď nezvládli ani druhý domáci zápas. Kapitána košického tímu Richarda Körnera mrzela najmä slabšia hra v ofenzíve.



Košičania boli vo štvrtom zápase opäť hnaní zaplnenou Angels arénou, ale rovnako ako v druhom stretnutí to nezužitkovali. Nevyšla im najmä tretia štvrtina, ktorú prehrali 10:23 a málo platný bol následne ich finiš v štvrtej časti (31:20). "V tretej štvrtine sme dali 10 bodov. To je na ofenzívny basketbal, o aký sa my snažíme, žalostne málo," poznamenal Körner. Košičania sa nevzdali ani keď prehrávali o 21 bodov a v závere neboli ďaleko od vyrovnania. "Bol by to hotový zázrak, keby sme to stiahli, ale ten sa nestal. Zápas sa opäť skončil tesným výsledkom, žiaľ, v náš neprospech. Nehrali sme dobre," priznal Körner.



Domáce prostredie bolo počas sezóny silnou stránkou košických "býkov", ale dve prehry na domácej palubovke znamenajú, že bližšie k titulu je ich súper. "Už nemáme čo stratiť a možno práve to nám uvoľní ruky, dáme viac trojok a pôjde to," poznamenal Körner k piatemu zápasu, ktorý je na programe v nedeľu v Leviciach.