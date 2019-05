Košický primátor J. Polaček prijal organizátorov MS v hokeji

Doterajší priebeh šampionátu hodnotí veľmi pozitívne i riaditeľ turnaja za IIHF Frank Gonzalez.

Bratislava/Košice 16. mája (TASR) - Primátor Košíc Jaroslav Polaček prijal v historickej radnici vo štvrtok na slávnostnej recepcii vrcholných predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), zástupcov organizačného výboru 2019 IIHF majstrovstiev sveta (MS) a tiež zástupcov účastníckych krajín košickej A skupiny šampionátu. Poďakoval im za návštevu Košíc a vyjadril prianie, aby sa do metropoly východu ešte niekedy vrátili. TASR o tom informovala riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS Michaela Grendelová.



"Som nadšený z pripravenosti, húževnatosti a entuziazmu hráčov jednotlivých tímov. Som rád, že sa pri organizovaní šampionátu nevyskytli žiadne vážne problémy a že všetko ide hladko," povedal Polaček. "Spätná väzba od účastníckych krajín i od fanúšikov je skvelá," dodal. Poďakoval sa za dobre zvládnutú organizáciu šampionátu zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja. Aj mesto Košice podľa neho vytvorilo skvelé podmienky na to, aby v meste vládla dobrá atmosféra. "Urobili sme všetko pre bezpečnosť, dopravu a tiež pre ďalšie veci, ktoré súvisia s tým, aby sa dobre cítili nielen Košičania, ale aj všetci, ktorí prišli do nášho mesta," hovorí primátor.



Doterajší priebeh šampionátu hodnotí veľmi pozitívne i riaditeľ turnaja za IIHF Frank Gonzalez. "Cítime sa na Slovensku a v Košiciach veľmi dobre, ďakujeme za vašu pohostinnosť," povedal Gonzalez. Spoluprácu s mestom si pochvaľuje i organizačný výbor. "Spolupráca s mestom a ďalšími zainteresovanými stranami je na veľmi dobrej úrovni a verím, že jednotlivé tímy i hostia sa u nás cítia ako doma," povedala riaditeľka lokálneho organizačného výboru v Košiciach Aneta Büdi.



"Napriek viere v čo najlepší výsledok našich hokejistov želám všetkým tímom v ďalšom pokračovaní šampionátu veľa zdaru a fanúšikom veľa radosti," dodal Polaček.