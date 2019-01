Kouč Tottenhamu sa obáva, že pre zranenie príde o Kanea

Kane sa zranil pri ostrom strete s obrancom United Philom Jonesom v závere stretnutia a odniesol si to jeho členok.

Londýn 14. januára (TASR) - Kormidelník anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur sa obáva, že príde na dlhší čas o útočníka Harryho Kanea. Ten po nedeľňajšom zápase Premier League s Manchestrom United (0:1) odkríval do šatne.



Kane sa zranil pri ostrom strete s obrancom United Philom Jonesom v závere stretnutia a odniesol si to jeho členok. "Samozrejme, pokiaľ by bol Harry Kane zranený, znamenal by to pre nás veľký problém. Mám z toho veľké obavy. Zo strany hráča United išlo o škaredý zákrok, aj keď netvrdím, že to bol úmysel. Dúfam, že Harry bude v poriadku, hoci jeho krívanie tomu nenasvedčuje. Uvidíme, čo prinesú vyšetrenia," poznamenal kouč Mauricio Pochettino, ktorý sa bude musieť zaobísť niekoľko týždňov bez ďalšieho útočníka Son Heung-mina. Ten sa pripojil k reprezentácii Kórejskej republiky na Ázijskom pohári.



Tottenhamu sa po prehre vzdialil sen o zisku majstrovského titulu, keď z tretej priečky stráca na vedúci FC Liverpool už deväť bodov. Napriek prehre Pochettino vyzdvihol výkon tímu proti "červeným diablom", ktorých držal nad vodou zázračnými zákrokmi španielsky brankár David de Gea: "Za štyri a pol roka to bol najlepší výkon môjho mužstva, aký som videl. V druhom polčase sme hrali úžasne, chýbali len góly."



United vyhrali v Premier League piatykrát za sebou, ich nový kouč Ole Gunnar Solskjaer si zatiaľ počína nad očakávania. "Stále veríme, že môžeme skončiť v prvej štvorke. Sme United, máme výborných hráčov a budeme bojovať, aby sme skončili čo najvyššie. Víťazstvo nad Tottenhamom si vážime, sú to pre nás cenné tri body," uviedol De Gea. United patrí v tabuľke 6. priečka, na štvrtú Chelsea majú šesťbodové manko, Arsenal je pred nimi iba vďaka lepšiemu skóre.