Kouč Trenčanov Moniz zdvihol varovný prst, podľa neho mali ukázať viac

Myjava 20. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín síce zbytočne prišli o druhé víťazstvo nad čiernohorskou Budučnostou Podgorica v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019, postupový cieľ však s prehľadom naplnili. Vo štvrtok v Myjave inkasovali zbytočný gól v úplnom závere po prepadnutej lopte v strede obrany na konečných 1:1, k dvojzápasu s poľským Górnikom Zabrze ich tak dostala najmä výhra 2:0 na pôde súpera.



O postupe Trenčanov ale nebolo veľa pochybností vzhľadom na hru v odvete. Súperovi, ktorý hral nečakane defenzívne, nepožičali veľa loptu, držali ho od vlastnej polovice, ale nepremieňali svoje šance. Až v 70. minúte sa pekne presadil chorvátsky útočník Antonio Mance a de facto rozhodol o postupe. V závere prišla zo strany AS dekoncentrácia, pri penalte Budučnosti ešte výborne spoluhráčov zachránil brankár Igor Šemrinec, ale v 90. minúte už vyrovnal striedajúci Mihailo Perovič.



Holandský tréner Trenčína Ricardo Moniz nebol spokojný a zdvihol varovný prst: "Takýto zápas je veľmi nebezpečný, vediete po prvom zápase 2:0 a môžete to iba pokaziť. Prekvapilo ma, že nastúpili tak defenzívne. Mali sme preto problémy s výstavbou, naši hráči nevedeli vnikať do ich priestoru. Mali sme dve šance v prvom polčase, ak by sme dali gól, bolo by to ľahšie. Potom sme išli do vedenia vďaka Mancemu. Igor nás pri penalte zachránil, ale prišla strata koncentrácie a zbytočne sme prišli o víťazstvo. Nie som spokojný. Práve aj kvôli našim fanúšikom, ktorí sem prišli, hoci sa zdalo byť rozhodnuté po výhre 2:0 vonku. Nedostali to, čo si zaslúžili, teda viac gólov z našej strany. Musíme viac investovať v tomto smere v ďalších zápasoch, v ktorých už budú súperi iba silnejší a silnejší. V tomto smere sme ukázali, že ešte nie sme dobre pripravení."



"Cieľ sme splnili, v tomto dvojzápase sme boli lepším mužstvom a ideme ďalej. Po fyzickej stránke bol možno náročnejší prvý zápas v Podgorici, po psychickej tento. Keď sme dali prvý gól, opadlo to z nás a bolo vidieť, že chalani si dovolili viac. Mrzí tá posledná päťminútovka, že sme si dovolili možno až trochu veľa," hodnotil v mixzóne Šemrinec, ktorý opísal aj kritický moment pri pokutovom kope Čiernohorcov: "Práveže som si myslel, že to nekopne do stredu, ale že to kopne po mojej ľavej ruke. Neviem presne, či sa mu aj trocha nešmyklo, ak sa nemýlim troška aj zakopol a tým to dal do stredu. Myslím si, že to chcel dať po mojej ľavej ruke."



Tridsaťročný brankár AS sa už teší na ďalšieho súpera: "Poľská liga je kvalitnejšia ako súťaž, kde hrá Podgorica. Máme to kúsok, je to v podtstate tu za kopcom. Górnik má výborných fanúšikov, očakávam, že v Myjave bude plno, možno aj v Poľsku, takže sa máme na čo tešiť. Liga sa nám odložila, môžeme sa sústrediť na Górnik a budeme chcieť postúpiť ďalej."