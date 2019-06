Kováčik zhodnotil na konferencii premiéru v LN: Nebola úspešná

Správa zahŕňala činnosť zväzu, jednotlivých jeho zložiek i prácu ľudí na všemožných futbalových úrovniach.

Senec 27. júna (TASR) – Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik zhodnotil na štvrtkovej konferencii vystúpenie reprezentácie v premiérovej edícii Ligy národov ako neúspešné. Slováci skončili v 1. skupine B-divízie v konkurencii Ukrajiny a Česka s troma bodmi na poslednej tretej priečke a zostúpili nižšie.



"Naša premiéra v novej súťaži reprezentačných tímov v Lige národov nebola úspešná, jedno víťazstvo zo štyroch stretnutí a zostup do nižšej divízie nemožno inak hodnotiť," povedal Kováčik vo výročnej správe. Naopak, pochvalu si Slovensko vyslúžilo od Európskej futbalovej únie (UEFA) za organizáciu 42. kongresu, ktorý sa konal v Bratislave vo februári 2018: "Vysoko nás hodnotili hneď po jeho skončení a v dozvukoch ešte dlho potom, pri každom stretnutí na akomkoľvek fóre UEFA."



Správa zahŕňala činnosť zväzu, jednotlivých jeho zložiek i prácu ľudí na všemožných futbalových úrovniach. "Za dôležitú nielen ja považujem novelu registračného a prestupového poriadku, pretože ňou sa skončila - verím, že to tak bude - viac ako päťročná diskusia s touto témou azda na všetkých stupňoch našej štruktúry. Pri tomto materiáli, ale aj pri všetkých ostatných témach je kľúčová vzájomná komunikácia – a slušnosť medzi aktérmi debaty."



Priebeh júnovej riadnej konferencie SFZ bol plynulý, hoci nie v každom bode bez názorových polemík. "Hnutie drží spolu. Hľadanie a nájdenie spoločných východísk aj pri témach, na ktoré sú rôzne názory, posúva slovenský futbal ďalej," zhrnul vyše trojhodinové rokovanie generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.



Program postupoval po jednotlivých bodoch, na konferencii ocenili Zlatým odznakom SFZ piatich renomovaných funkcionárov Ladislava Liptáka, Kamila Somolániho, Františka Šotta, Vladimíra Vargu a Bruna Motyčku, potom delegáti schválili postupne predkladané dokumenty.



Zástupca generálneho sekretára pre operatívne riadenie Peter Dedík zhrnul projekty zamerané na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry: "Po dokončení prác v Liptovskom Mikuláši a Dubnici bude z plánu 23 štadiónov hotových 18. Evidentný posun je na stavbách v Trenčíne a Košiciach." Celková investícia sa dosiaľ vyšplhala na 103 miliónov eur, z nich dotácia SFZ – priama či cez úver – predstavuje 34 miliónov, spolufinancovanie zo strany miest, klubov a súkromných investorov zahŕňa 69 miliónov. Z interného programu UEFA HatTrick plus s dotáciou ministerstva školstva sa vybudovalo 11 ihrísk s umelou trávou naprieč celým Slovenskom. "Zvláštnu pozornosť širokej verejnosti si vyslúžila výstavba Národného štadióna. Po dvoch obhliadkach ľuďmi z UEFA možno konštatovať, že po splnení všetkých podmienok a ich pripomienok sa aj štadión v Bratislave pripojí k trom u nás patriacim do kategórie 4 – k Žiline, Trnave a Dunajskej Strede," dodal Dedík.



Delegáti konferencie odsúhlasili vznik novej súťaže Prezidentský pohár. Spustí sa od sezóny 2019/2020, ide o akési zistenie najlepšieho "dedinského" družstva na Slovensku. Právo účasti majú víťazi najvyšších súťaží jednotlivých ObFZ, v prípade ich nezáujmu sa môžu o miestenku uchádzať druhí v poradí. Pre celkového víťaza je pripravená putovná trofej plus finančná odmena 5000 eur, na zdolaného finalistu čaká polovica tejto čiastky.



Popri vzatí na vedomie viacerých finančných správ konferencia zaujala rovnaký postoj aj k informácii o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ, ktorú predniesol manažér integrity SFZ Peter Dedík. Zarezonovalo jeho konštatovanie, že "tento boj sa nekončí. Dôležité je, že ku každému podnetu sa pristupuje s plnou vážnosťou a hnutie to tak vníma, preto má táto spolupráca čoraz väčší význam. Mimochodom, rieši sa aj ďalší prípad, futsalový..."



Aj po tretej konferencii zostal neobsadený post člena výkonného výboru SFZ – zástupcu hráčov, delegáti poverili dočasným výkonom funkcie predsedu komory pre riešenie sporov Jaroslava Čoláka a podpredsedníčku Žanetu Surmajovú. "Som rád, že sme opäť dokumentovali schopnosť diskutovať a hľadať riešenia. Konferencia si aj pri polemikách uchovala dôstojný priebeh a fakt, že hnutie je súdržné," uzavrel rokovanie Kováčik, citovala ho oficiálna stránka SFZ.