Hokejista sa v roku 2013 rozhodol vrátiť do Ruska po ukončení pôsobenia v New Jersey Devils.

Moskva 16. marca (TASR) - Ruský útočník Ilja Kovalčuk sa chce v lete vrátiť do zámorskej hokejovej NHL a hrať v súťaži ešte niekoľko rokov.



"Chcem sa opäť pokúsiť získať Stanleyho pohár," cituje slová hráča agentúra AP. Kovalčuk, ktorý získal na ZOH 2018 v Pjongčangu zlato, sa momentálne sústreďuje na triumf v KHL s Petrohradom. "V lete sa budem zaoberať ponukami z NHL," prezradil. V roku 2013 sa rozhodol vrátiť do Ruska po ukončení pôsobenia v New Jersey Devils.