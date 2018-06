Kozák plánuje proti Maroku päť zmien: Chceme nadviazať na Holandsko

Slovenská reprezentácia odohrala s Marokom zatiaľ jeden zápas a to poriadne dávno - 6. februára 1994.

Ženeva 3. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák urobí pravdepodobne až päť zmien v základnej zostave oproti duelu s Holandskom (1:1). Kostra tímu v pondelňajšom prípravnom zápase s Marokom (20.00, Ženeva) by však mala zostať zachovaná, v bránke dostane príležitosť Michal Šulla zo Slovana Bratislava.



"Máme tu 23 dobrých a kvalitných hráčov. Určite urobím nejaké zmeny v zostave, predpokladám, že ich bude päť. Kostra tímu však zostane z predchádzajúceho zápasu. Potrebujem si však vyskúšať širšiu plejádu hráčov pred Ligou národov. Neviem, či sú dvaja z nich v stopercentnom stave a tak sa až po dnešnom tréningu rozhodnem, aká bude základná zostava, nebudem ju prezrádzať v predstihu," povedal Kozák na nedeľňajšej tlačovej konferencii, na ktorej vyzdvihol silu Maroka. "Videl som ho na videu v piatich-šiestich zápasoch a zapôsobilo na mňa veľmi dobre. O jeho kvalite svedčia posledné výsledky, v ktorých majú úžasnú bilanciu. Maroko môže prekvapiť aj na majstrovstvách sveta, pretože hrá tímovo. Je to pre nás dobrý súper."



Kozák by rád nadviazal na výkon zo štvrtkového súboja s Holandskom, v ktorom Slováci najmä v prvom polčase riadne "zatápali" súperovi. "Nerád prehrávam, ale teraz by som bol v prvom rade rád, keby sme nadviazali na zápas s Holandskom. Chlapci sú pred dovolenkami, Maroko sa pripravuje na MS, hráči oboch tímov sú v odlišnej situácii. Ale verím, že tí naši sa skoncentrujú, a keď dokážu nadviazať na Holandsko, budem spokojný. Bol som prekvapený, koľko ľudí prišlo na zápas Maroka s Ukrajinou. Verím, že aj atmosféra na našom zápase bude dobrá," zaželal si Kozák.



Priamy prenos z pondelkového zápasu Maroko - SR odvysiela televízna stanica JOJ Plus. Rozhodcovia sú domáci Švajčiari - hlavný Lionel Tschudi s asistentmi Raffaelom Zederom a Jeanom Yvesom Wichtom.



V ďalšom asociačnom termíne odohrajú Slováci 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom, o štyri dni neskôr ich čaká premiérové vystúpenie v Lige národov proti domácej Ukrajine. Druhý súper SR v novej súťaži je Česko.



