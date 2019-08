Kozák po postupe Slovana nešetril chválou: Chlapci hrali so srdcom

Dublin 14. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Ján Kozák mladší pomenoval dva kľúčové okamihy, ktoré podľa neho rozhodli o triumfe jeho mužstva v utorkovom odvetnom zápase 3. predkola Európskej Ligy UEFA nad FC Dundalk 3:1. Podľa neho nimi boli úvodný gól hostí v 12. minúte a výborný zákrok brankára Dominika Greifa pri pokutovom kope domácich v druhom polčase za stavu 2:1. Dundalk totiž po prestávke zlepšil hru a ak by sa mu podarilo vyrovnať, "belasí" sa mohli dostať do veľkých problémov.Kozák preto po zápase pochválil Greifa, ktorý inkasoval po dlhom čase, v predchádzajúcich piatich dueloch si udržal čisté konto.povedal tréner Slovana.Kormidelníka slovenského majstra potešila odolonosť tímu, no mužstvo podľa neho má ešte rezervy.Zápas nedohral obranca Jurij Medveděv, ktorý inkasoval tvrdý zákrok od jedného z domácich hráčov. Na ihrisko prišiel na jeho miesto Mitch Apau a práve po jeho ruke v šestnástke mohol prísť vyrovnávajúci gól na 2:2. Medveděva odniesli z ihriska na nosidlách, no po zápase už stál na nohách.povedal Kozák."Belasí" sa po postupe do play off v majstrovskej vetve EL môžu tešiť na zvučného súpera, na Tehelnom poli privítajú PAOK Solún. Tréner Kozák sa meno súpera dozvedel po odvete s Dundalkom od novinárov na pozápasovej tlačovej konferencii.dodal Kozák.