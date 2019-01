Krasokorčuliari Papadakisová a Cizeron s piatym titulom v sérii

Výsledky ME:



muži:



1. Javier Fernandez (Šp.) 271,59 b., 2. Alexander Samarin (Rus.) 269,84, 3. Matteo Rizzo (Tal.) 247,08, 4. Kevin Aymoz (Fr.) 246,34, 5. Michail Koljada (Rus.) 240,87, 6. Daniel Grassl (Tal.) 236,70, ... v KP 35. Michael NEUMAN (SR) 53,38





tanečné páry:



1. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron (Fr.) 217,98 b., 2. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (Rus.) 206,41, 3. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 199,84, 4. Victoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (Rus.) 193,95, 5. Natalia Kaliszeková, Maksym Spodyriev (Poľ.) 185,35, 6. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V. Brit.) 182,05

Minsk 26. januára (TASR) - Javier Fernandez zvíťazil v kategórii sólistov na krasokorčuliarskych majstrovstvách Európy v Minsku. Španiel obhájil titul a na kontinentálnom šampionáte triumfoval siedmykrát v sérii. Druhý skončil Rus Alexander Samarin, tretie miesto obsadil Matteo Rizzo z Talianska.Dvadsaťsedemročný Španiel v sobotňajšom krátkom programe raz zaváhal, keď namiesto trojitého flipa predviedol iba jednoduchý skok. O jeho triumfe však rozhodol vysoký počet bodov za prezentáciu. V technickom skóre mal mierne navrch Samarin, ktorý predviedol takmer bezchybnú jazdu. Fernandez získal zlatú medailu s náskokom necelých dvoch bodov a so svojou profesionálnou kariérou sa rozlúčil vyrovnaním rekordu legendárneho Rusa Jevgenija Pľuščenka v počte titulov z ME, ktorý ich však nezískal za sebou bez prerušenia.," citovala agentúra AFP Fernandeza, dvojnásobného majstra sveta a bronzového medailistu zo ZOH 2018 v Pjongčangu.Rizzo figuroval po polovici súťaže až na desiatej pozícii, na bronzový stupienok sa vyšvihol vďaka tretej najlepšej voľnej jazde. Tá absolútne nevyšla suverénnemu lídrovi po krátkom programe Michailovi Koljadovi. Ruský reprezentant trikrát spadol, prišiel o svoj takmer 9-bodový náskok a skončil piaty.V súťaži sa predstavil aj slovenský reprezentant Michael Neuman, ktorý obsadil v krátkom programe 35. miesto a nepostúpil do 24-členných sobotňajších voľných jázd.Medzi tanečnými pármi triumfovali Francúzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, ktorí získali piaty európsky titul za sebou. Druhá bola ruská dvojica Alexandra Stepanovová a Ivan Bukin, bronz získali Charlene Guignardová a Marco Fabbri z Talianska. Slovensko nemalo medzi tanečníkmi zastúpenie.