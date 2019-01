Na krasokorčuliarskych ME v Minsku bude aj trio reprezentantov SR

Program ME 2019 v Minsku:



streda 23. januára: krátky program žien (9.45 h SEČ), krátky program športových dvojíc (17.00)



štvrtok 24. januára: krátky program mužov (10.00), voľné jazdy športových dvojíc (17.45)



piatok 25. januára: rytmické tance (10.40), voľné jazdy žien (16.00)



sobota 26. januára: voľné jazdy mužov (9.15), voľné tance (14.25)



nedeľa 27. januára: exhibícia

Minsk 22. januára (TASR) - Medzi 145 súťažiacimi na krasokorčuliarskych ME v Minsku (23. - 26. januára) bude aj trio slovenských reprezentantov. V súťaži sólistiek bude dve výborné šieste miesta z predchádzajúcich šampionátov v Ostrave a Moskve obhajovať Nicole Rajičová, ktorá ním tiež zabezpečila miestenku aj krajanke Silvii Hugecovej. V súťaži mužov bude štartovať Michael Neuman.Pred rokom v Moskve SR reprezentovali aj tanečníci Lucie Myslivečková s Lukášom Csölleyom, ich spolupráca však už nepokračuje.V Minsku sa európsky šampionát bude konať prvýkrát, na 112. ME sa predstavia krasokorčuliari z 34 členských krajín Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) - 37 sólistov, 36 sólistiek, 11 športových dvojíc a 25 tanečných párov. Z krátkych programov do voľných jázd postúpia 24 najlepší sólisti, všetky "športovky" a 20 tanečných párov.Rajičová na šampionáte absolvuje v stredu krátky program a v piatok voľné jazdy." povedala 23-ročná krasokorčuliarka, ktorá na ZOH 2018 v Pjongčangu skončila na 14. mieste. Iba 18-ročná Hugecová pred rokom v Moskve prenikla do voľných jázd z 22. miesta, napokon skončila 24. Neuman pred rokom ani dvoma nepostúpil z krátkeho programu.Hoci ME v Minsku nasledujú po náročnej olympijskej sezóne, budú tam štartovať všetci obhajcovia. Medzi ženami ruská olympijská šampiónka Alina Zagitovová, medzi sólistami 6-násobný majster Európy Javier Fernandez zo Španielska, štvornásobní šampióni v tancoch Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francúzska, ako aj dvojnásobní ruskí kontinentálni šampióni v športových dvojiciach Jevgenia Tarasovová a Vladimir Morozov.Víťazi v kategórii sólistov si na konto pripíšu finančnú prémiu 20.000 USD, v párových disciplínach 30.000 USD.