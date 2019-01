Zlato v športových dvojiciach pre Jamesovú a Cipresa

Výsledky súťaže športových dvojíc:



Minsk 24. januára (TASR) - Francúzsky pár Vanessa Jamesová a Morgan Cipres získali zlato v kategórii športových dvojíc na krasokorčuliarskych majstrovstvách Európy v Minsku. Na druhom mieste skončili obhajcovia titulu Jevgenija Tarasovová s Vladimirom Morozovom z Ruska, ktorí zaostali o 6,74 bodov. Bronz si odniesli ďalší Rusi Alexandra Bojkovová s Dmitrijm Kozlovskijm.Francúzska dvojica tak potvrdila prvú pozíciu po stredajšom krátkom programe. Vo štvrtok predviedli bezchybné predstavenie, za ktoré si vyslúžili dokopy 149,11 b. Jamesová s Cipresom skončili na uplynulom šampionáte na 4. mieste, pred dvomi rokmi v Ostrave získali bronz. Rovnaký kov si vybojovali aj na vlaňajších MS v Miláne.Poslednými Francúzmi, ktorí vyhrala európsky šampionát v tejto kategórii, boli Andree a Pierre Brunetovci. Manželskému páru sa to podarilo ešte v roku 1932.Tarasovová s Morozovom získali zlato na dvoch predchádzajúcich šampionátoch, no tentokrát sa museli uspokojiť s druhým miestom po chybe v skokovej kombinácii. Dokopy nazbierali 218,82 b. Bojkovová s Kozlovským, pre ktorých je to prvá sezóna medzi seniormi, získali bronz na úkor Talianov Nicole Della Monicovej a Mattea Guariseho. Zdolali ich iba o 0,14 b.