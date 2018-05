Krídelník Radoslav Macík sa stal novou posilou HK Poprad

Poprad pre neho nie je úplnou neznámou, pod Tatrami totiž krátko pôsobil aj v sezóne 2014/2015.

Poprad 3. mája (TASR) - Novou posilou tipsportligového hokejového klubu HK Poprad sa stal krídelník Radoslav Macík, ktorý v uplynulej sezóne hrával za Nitru. O dvadsaťšesťročného rodáka z Liptovského Mikuláša mali Popradčania eminentný záujem.



"Takmer hneď po skončení sezóny v Nitre ma oslovilo vedenie Popradu s konkrétnou ponukou, s ktorou som rád súhlasil. Vnímam toto mesto ako hokejové, je tu pekný štadión a aj fungovanie klubu je na vysokej úrovni. Preto som nemal veľmi nad čím váhať,“ povedal pre oficiálnu webovú stránku "kamzíkov" jedenásťnásobný slovenský reprezentant.



Poprad pre neho nie je úplnou neznámou, pod Tatrami totiž krátko pôsobil aj v sezóne 2014/2015. „Vtedy som tu odohral len štyri zápasy. Boli tu však rôzne problémy, ktoré sa týkali najmä financií, preto som tu nechcel ostať. Teraz je všetko inak. Funguje to tu ako má a ak má hráč vytvorené také dobré podmienky, odvďačí sa aj lepšími výkonmi. Poprad bol vždy kvalitný súper a najmä na tomto ľade sa hralo ťažko.“



Macík sa už stihol porozprávať aj s trénermi a približne už vie, čo bude jeho úlohou. „Pri mojej prvej návšteve štadióna po podpise zmluvy som sa stretol aj s trénerom Stantienom, s ktorým som tak mohol predebatovať určité hokejové veci. Ja sa budem snažiť hrať poctivý hokej. Ak bude treba streliť gól, pôjdem za tým cieľom. Ak budem musieť pomáhať v obrane, nerobí mi to problém. Fanúšikovia sa môžu spoľahnúť na to, že budem komplexným hráčom," dodal útočník, ktorý doteraz odohral v extralige v dresoch Nitry, Popradu, Banskej Bystrice či Orange 20 249 zápasov s bilanciou 70 gólov a 74 asistencií. V minulej sezóne si vyskúšal aj českú najvyššiu súťaž v drese Jihlavy.