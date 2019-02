Kristoffersen premiérovo triumfoval na MS, obhajca Hirscher strieborný

Výsledky obrovského slalomu mužov na MS v Are:



1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 2:20,24 min, 2. Marcel Hirscher (Rak.) +0,20 s, Alexis Pinturault (Fr.) +0,42, 4. Loic Meillard (Švaj.) +0,92, 5. Marco Schwarz (Rak.) a Žan Kranjec (Slovin.) obaja +1,04, 7. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nór.) +1,08, 8. Alexander Schmid (Nem.) +1,19, 9. Stefan Brennsteiner (Rak.) +1,38, 10. Marco Odermatt (Švaj.) +1,39, ... Adam ŽAMPA a Andreas ŽAMPA nedokončili 2. kolo, Matej Falat nenastúpil na 2. kolo, Matej PRIELOŽNÝ (všetci SR) nedokončil 1. kolo

Are 15. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen získal titul majstra sveta v obrovskom slalome a zároveň svoju vôbec prvú medailu zo svetových šampionátov. Vo švédskom Are triumfoval s náskokom 20 stotín pred obhajcom trofeje Marcelom Hirscherom z Rakúska. Bronz si vybojoval líder po prvom kole a víťaz kombinácie Alexis Pinturault (+0,42 s).povedal Kristoffersen v prvej reakcii pre televízne kamery.Hirscher siahal na svoj siedmy triumf na MS, čím by vyrovnal historický rekord svojho krajana Toniho Sailera. Nakoniec získal striebro, svoju desiatu medailu zo svetových šampionátov, čím sa v historických štatistikách vyrovnal ďalšiemu krajanovi Benjaminovi Raichovi. Viac ich majú na konte len Marc Girardelli (11), Lasse Kjus (11) a líder štatistiky Kjetil Andre Aamodt (12).povedal dvadsaťdeväťročný Rakúšan.Úvodné kolo odštartoval Kristoffersen, no bol to druhý Pinturault, ktorý v slnečnom počasí a pri teplote šesť stupňov Celzia zvládol svah najlepšie a zašiel vedúci čas 1:09,97 min. Pred Nóra sa z ďalších adeptov na medaily dostal už len Hirscher. Dvadsaťdeväťročný Rakúšan išiel na trať s chorobou a svoj štart definitívne potvrdil len pár hodín pred začiatkom úvodného kola. Napriek zdravotným komplikáciám však zajazdil druhý najlepší čas a za lídrom zaostal len o desať stotín. Trať dostávala s každým ďalším pretekárom viac zabrať a v spodnej časti bola rozbitá. Z lyžiarov s vyššími číslami sa predrali výrazne dopredu len Nemec Alexander Schmid z 23. miesta na štarte na 7. miesto v cieli s mankom 0,92 s a hneď za ním sa umiestnil Švajčiar Marco Odermatt, ktorý odštartoval z 22. pozície.V 2. kole zaujal Rakúšan Marco Schwarz, 16. po úvodnej časti (+1,71 s), ktorý predviedol výbornú a agresívnu jazdu, najmä v spodnej časti získal náskok a súhrnným časom 2:21,28 min sa dostal na čelo. Vydržal tam sám až do jazdy šiesteho po prvom kole Žana Kranjeca zo Slovinska, ktorý finišoval v zhodnom čase. O medailách sa však rozhodovalo len medzi trojicou najlepších v 1. kole, keďže štvrtý Francúz Thomas Fanara už vo vrchnej časti minul bránku. Z nich sa na štart postavil ako prvý Kristoffersen, ktorý išiel od začiatku naplno, predviedol dravú jazdu a v cieli mal náskok 92 stotín. Chorobou oslabený obhajca triumfu a olympijský víťaz Hirscher na neho stratil 0,20 s a tak mohol Nóra zosadiť už len Pinturault. Ten mal ešte na druhom medzičase náskok 13 stotín, no na ďalšom bol už v červených číslach a nakoniec sa mu ušiel bronz.Bratom Adamovi a Andreasovi Žampovcom piatkové preteky vôbec nevyšli. V prvom kole spravili obaja približne na rovnakom mieste pred druhým medzičasom veľké chyby a prepadli sa do piatej desiatky. Aj v druhom kole dopadli zhodne, keď ho ani jeden z nich nedokončil.povedal Adam Žampa po 1. kole.uviedol Andreas.Matej Falat figuroval po úvodnom kole na 49. pozícii a na druhé sa ani nepostavil, posledný zo štvorice slovenských reprezentantov Matej Prieložný nedokončil 1. kolo.