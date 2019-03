Kucka strelil druhý gól za Parmu: Nečakal som, že sa mi bude tak dariť

Tridsaťdvaročný stredopoliar odohral dosiaľ za Parmu päť duelov, na konte má dva góly a jednu asistenciu.

Parma 10. marca (TASR) - Slovenský futbalista Juraj Kucka strelil druhý gól v drese Parmy. Podarilo sa mu to v sobotnom zápase 27. kola talianskej Serie A proti jeho bývalému klubu FC Janov. Parma vďaka jeho zásahu zvíťazila 1:0, pre Kucku to bol vôbec prvý trojbodový zápas od januárového návratu na Apeninský polostrov.



"Tento duel som si užil. Vždy je to dobrý pocit, keď sa postavíte bývalému tímu. Navyše Janov bol môj prvý klub v Taliansku," uviedol Kucka na oficiálnom webe Parmy. Jeho chvíľa prišla v 78. minúte. Po rohovom kope najprv hlavou trafil žrď, ale vzápätí sa dostal k odrazenej lopte a prekonal bezmocného brankára Janova. "Získali sme dôležité tri body, ale teraz sa už sústredíme na ďalší zápas. Do konca súťaže zostáva jedenásť kôl a to je dosť veľa. Teší ma však, že sme konečne doma zvíťazili," pokračoval Kucak.



Tridsaťdvaročný stredopoliar odohral dosiaľ za Parmu päť duelov, na konte má dva góly a jednu asistenciu. "Ani som nečakal, že sa mi bude takto dariť, pretože som takmer pol roka nehral. Ďakujem, že mi dala Parma príležitosť a dôveru," dodal Kucka.