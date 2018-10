Kulturista Škadra majstrom Európy, pôvodný víťaz dopoval

Z pozitívneho dopingového nálezu súperov vyťažili aj Boris Palovič a Mariana Palovičová, ktorí sa v súťaži párov umiestnili na 3. mieste.

Santa Susanna 23. októbra (TASR) - Slovenskému reprezentantovi v kulturistike Miroslavovi Škadrovi dodatočne udelili titul majstra Európy. Pôvodne sa na ME umiestnil na 2. mieste, po viacerých pozitívnych dopingových nálezoch však prišlo k revidovaniu výsledkových listín a Škadra sa posunul na najvyšší stupienok.



Výsledky MS v kulturistike po revidovaní výsledkových listín:



Klasická kulturistika:



do 171 cm: 1. Miroslav Škadra



nad 180 cm: 4. Andrej Markovič



Kulturistika:



do 75 kg: 12. Štefan Macík



do 85 kg: 13. Jakub Vilímek



do 95 kg: 6. Peter Tatarka, 14. Martin Varga



Men's physique:



do 182 cm: 9. Michal Višňovský



nad 182 cm: 6. Ivan Ščibravý



Zmiešané páry: 3. Boris Palovič, Mariana Palovičová