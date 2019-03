Kuzminová dokončila skladačku úspechov: Tento dielik by chýbal

Tridsaťštyriročná velikánka svetového biatlonu odchádzala zo slávnostného vyhlasovania medailistiek v šprinte so slzami od dojatia.

Östersund 8. marca (TASR) - Anastasia Kuzminová si v piatok v Östersunde skompletizovala puzzle úspechov. Vo svojej poslednej sezóne sa jej premiérovo podarilo získať zlato na majstrovstvách sveta a tak podčiarkla svoju výnimočnú kariéru. Ako sama povedala, ak by ho nezískala, mrzelo by ju to.



Tridsaťštyriročná velikánka svetového biatlonu odchádzala zo slávnostného vyhlasovania medailistiek v šprinte so slzami od dojatia. Na krásnom ceremoniáli pred radnicou ju vyhlásili za mohutného potlesku množstva fanúšikov. Aj keď v hľadisku stredošvédskeho mesta vialo podstatne menej slovenských vlajok, ako je zvyknutá z iných podujatí, hlavné bolo, že na konci slávnosti zdvihli nad jej hlavu tú najväčšiu. "Keď ide hore, sú to také okamihy, že sa nedá zadržať slzy. Nebola som na otváracom ceremoniáli MS, takže som nevedela, aká krásna atmosféra tu je. Bola naozaj neskutočná. Ten pocit, že sa mi splnil ešte jeden môj maličký športový sen, ma veľmi teší," povedal pre TASR.



Kuzminová už dlhšie avizovala, že prebiehajúca sezóna bude jej posledná, v piatok to aj potvrdila. Kariéru odštartovala ešte vo farbách Ruska, v ktorých zbierala prvé veľké úspechy na juniorských MS. Potom ju však rodná krajina v olympijskom tíme odmietla a doteraz banuje. Slovenkou sa stala v roku 2008, prvýkrát ho reprezentovala v decembrových pretekoch IBU Cupu v talianskom stredisku Val Martello vo veku 24 rokov a odvety mu priniesla nesmierne úspechy. V jeho farbách získala tri zlaté a tri strieborné medaily na olympijských hrách, 15-krát triumfovala na podujatia Svetového pohára, vlani získala dvakrát malý glóbus a celkové druhé miesto v SP, z majstrovstiev sveta má striebro i bronz, no stále jej chýbalo vytúžené zlato.



Toho sa dočkala až na tých posledných, hneď v prvej individuálnej súťaži. "Túto medailu ťažko zaradiť, no keď sa to poskladá ako puzzle, tak mi chýbalo už len toto jedno zlato. Posledný dôležitý diel. Ďalšiu medailovú zbierku neskompletizujem, na olympiáde sa mi už bronz nepodarí vybojovať, lebo na ďalšiu nepôjdem. Takže, keby to nevyšlo, určite by mi toto zlato chýbalo."



Jeho výnimočnosť podčiarkol fakt, že na piatkových pretekoch sa rozhodla štartovať tesne pred začiatkom, o cenný kov ju takmer pripravila choroba. "Viróza našťastie nebola chrípková a tak som nemala ani teploty ani svalové bolesti. Podarilo sa mi tu odtrénovať dva dni. Keď som videla, aká je trať, vedela som, že najlepší čas neukážem, ale chcem zabojovať."



Nakoniec z toho bol šiesty najlepší beh, a keďže na veternej strelnici nevybielila len jeden terč a množstvo jej konkurentiek chybovalo, vyniesol jej to nakoniec najvyšší piedestál. "Veľmi som sa potešila tej stojke, lebo ležka bola veľká otázka, jedna rana mi nakoniec šťastne padla. Ako som v roku 2010 neverila, že sa s jednou chybou dá vyhrať olympiáda, tak aj dnes som pochybovala, že sa dá s jednou vyhrať MS. Výborné bežky a stúpajúci výkon na lyžiach mi k tomu pomohli," opísala preteky.



Kuzminová podľa vlastných slov vyťažila z výbornej prípravy v posledných týždňoch. "Trénovala a drela som do posledného dňa, nič som nezanedbala, kvalitne sme spravili prípravu v Osrblí. Ochorela som tesne pred odletom sem a možno aj tá malá pauza mi prospela. Dnes na štarte som sa na to musela psychicky nastaviť. Povedala som si: 'Nasťa ideš', že je to moja najväčšia šanca. Pretože ak budem ďalej ležať a liečiť sa, sily sa nezväčšia a možno ďalšie preteky vôbec nevyjdú. Navyše, bez šprintu by som nemohla nastúpiť na stíhačku," uviedla.



Na MS v Östersund to ešte nemusí byť jej posledné slovo, ďalšie cenné výsledky by mohla pridať v nedeľňajšej stíhačke, v utorok sú na programe vytrvalostné preteky na 15 km, v sobotu štafety a na záver šampionátu preteky s hromadným štartom na 12,5 km. Zatiaľ je však otázne, ako telo zareaguje na medailovú záťaž a či nastúpi. "Uvidíme, ako dnes zareagujem a čo bude zajtra, pretože momentálne ešte pôsobí adrenalín po pretekoch. Bolesť síce necítim, ale hlas som stratila," zašepkala s tým, že sa možno sústredí už len na štafetu a preteky s hromadným štartom.