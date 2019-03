Kuzminová si chce v stíhačke splniť ďalší sen - zastrieľať čisto

Kuzminová hovorila pred svojím posledným šampionátom v kariére o dvoch veľkých športových snoch. Prvý bol titul majsterky sveta, ktorý jej v doterajšej kariére chýbal a už si ho splnila.

Östersund 10. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová zabojuje v nedeľu o ďalšiu medailu na majstrovstvách sveta vo Švédskom Östersunde. Po tom, čo v piatok získala titul v šprinte, odštartuje ako najväčšia favoritka stíhacích pretekov. Tie mali začiatok o 13.45 h, nebude v nich ale štartovať Paulína Fialková.



"Drahí priatelia, určite viete, že v piatok som sa stala majsterkou sveta v biatlone vo švédskom Östersunde. Splnil sa ešte jeden môj športový sen, bol to neskutočný a neuveriteľný úspech. Mala som aj šťastie, že sa to takto podarilo. Dnes som rozhodnutá znovu sa postaviť na štart stíhacích pretekov. Mám ešte jeden sen, ktorý si chcem splniť. Ja sa nevzdávam a idem tvrdo za svojimi snami. Prajem vám, aby ste aj vy boli trpezliví pri pokúšaní svojho šťastia," uviedla vo videu na svojej facebookovej stránke.



Kuzminová hovorila pred svojím posledným šampionátom v kariére o dvoch veľkých športových snoch. Prvý bol titul majsterky sveta, ktorý jej v doterajšej kariére chýbal a už si ho splnila. Druhý bol zastrieľať čisto všetky štyri položky v pretekoch. Ak by sa jej to v nedeľu podarilo, mala by veľkú šancu na zisk druhej zlatej medaily.



V nedeľňajšej stíhačke si oblečie dres s číslom 1, jej najväčšie konkurentky sú Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová s desaťsekundovou stratou, Nemka Laura Dahlmeierová a Švédka Hanna Öbergová strácali na štarte 13 s.



Zo Sloveniek sa predstaví v stíhačke už len Ivona Fialková (33. na štarte, strata +1:36 min), jej sestra Paulína (48. v šprinte, +2:10) sa rozhodla pre veľkú stratu vynechať nedeľu a sústredí sa na ďalšie štarty. "Z dôvodu, že som sa na štafete a šprinte necítila dobre, sme sa spolu s mojím tímom rozhodli, že vynechám dnešnú stíhačku a skúsim ušetriť čo najviac energie na dva nové štarty budúci týždeň. Sledujem a držím palce babám na stíhačke," uviedla Paulína Fialková.



Vyslaný redaktor TASR Michal Tegza