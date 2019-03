Kuzminová si splnila sen na poslednú chvíľu: Záverečný šampionát

Po desiatich rokoch Kuzminová skompletizovala medailovú zbierku z MS.

Östersund 8. marca (TASR) - Posledná šanca a konečne to vyšlo. Anastasii Kuzminovej chýba v obdivuhodnej zbierke len máločo a v piatok zaplnila ďalšie prázdne miesto. Na majstrovstvách sveta v Östersunde si hneď v prvom štarte splnila sen, keď získala vytúžené zlato v šprinte. To sa jej doteraz vyhýbalo, zo svetových šampionátov mala na konte "len" striebro (mass 2009) a bronz (šprint 2011) a ešte pár hodín pred pretekmi to vyzeralo tak, že jej biatlonový boh nedopraje ani teraz. Na jej posledných majstrovstvách sveta.



Zdravotné problémy avizovala už deň predtým, keď nenastúpila na plánovaný štafetový mix. Ani s jej najsilnejšou disciplínou to vôbec nevyzeralo ružovo, informácie z tábora Kuzminovej boli len strohé a stále sa prízvukovala veta: "Ešte sa nerozhodla". Definitíva padla po nástrele len necelú hodinu pred štartom. Na ten sa postavila s chorobou a k pohode jej nepridali ani podmienky, mráz -5 stupňov a silný vietor. "Ešte dnes ráno sme volali s lekármi, že čo odporúčajú. Povedali sme si, že idem behať a uvidíme, ako sa budem cítiť. Ak by bolo po nástrele veľmi zle, proste nenastúpim na preteky," povedala čerstvá majsterka sveta.



V takomto rozpoložení sa nachádzala celý deň. Nakoniec však prevážila vôľa štartovať, aj keď jej manžel a tréner v jednej osobe Daniel Kuzmin tesne pred pretekmi uviedol, že zdravotne to nie je vôbec najlepšie. "Nakoniec som si povedala, že keď už som tu, tak by bola škoda nenastúpiť, pretože šprint je moja disciplína, a že sú to moje posledné majstrovstvá sveta." Definitívne tak pre TASR potvrdila to, čo sa šepkalo už dlhšie, že v ďalšej sezóne štartovať nebude.



Po desiatich rokoch tak skompletizovala medailovú zbierku z MS. V piatok večer bolo otázne, či v Östersunde zabojuje ešte o ďalšie cenné kovy. Najbližšie je na programe nedeľňajšia stíhačka, v utorok vytrvalostné preteky žien na 15 km, v sobotu štafety a na záver šampionátu preteky s hromadným štartom na 12,5 km. "Uvidíme, ako dnes zareagujem a čo bude zajtra, pretože momentálne ešte pôsobí adrenalín po pretekoch. Bolesť síce necítim, ale hlas som stratila," zašepkala s tým, že sa možno sústredí už len na štafetu a preteky s hromadným štartom.