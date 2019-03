Kuzminová po chybách v stíhačke: Šťastie som si vyčerpala v šprinte

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na strelnici stíhacích pretekov žien na 10 km na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 10. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Östersund 10. marca (TASR) - Anastasia Kuzminová si pred nedeľňajšími stíhacími pretekmi na MS želala splniť svoj posledný veľký biatlonový sen - zastrieľať čisto štyri položky. Opak bol však pravdou, v náročných veterných podmienkach na strelnici v Östersunde spravila až sedem chýb, no napriek tomu skončila na veľmi dobrom šiestom mieste.Kuzminová odštartovala s číslom 1 výborne a na prvú ležku si priniesla náskok 18,6 s, hneď na nej však netrafila prvé dva terče a zosunula sa na 7. miesto. Na ďalší troch položkách pridala päť trestných okruhov (2-2-1). V nedeľu sa chybovalo veľa, čistú streľbu nemala ani jedna z 55-členného štartového poľa, po jednej chybe len štyri pretekárky.povedala.Trojnásobnú olympijskú víťazku mrzela najmä druhá položka v ľahu, kde jej nepadli dve hrany.Ak by spomínané terče zložila, mohla sa posunúť na štvrté miesto, teoreticky ešte aj zabojovať o cenný kov.Strelecké chyby si aspoň čiastočne vynahradila opäť vynikajúcim behom, v ktorom dosiahla štvrtý najlepší čas, 24,5 sekundy za víťaznou Denise Herrmannovou a to odbehla o päť trestných okruhov viac ako Nemka. Čerstvá majsterka sveta pritom stále bojuje s virózou, ktorá jej skomplikovala situáciu aj v nedeľu.Kuzminová chcela pôvodne štartovať na MS vo všetkých pretekoch. Pre spomínanú chorobu však vynechala úvodný štafetový mix a v nedeľu potvrdila, že sa nepredstaví ani v utorňajších vytrvalostných pretekoch na 15 km. Naordinovala si päťdňovú pauzu a o cenné úspechy zabojuje až v záverečný víkend šampionátu. V sobotu 16. marca v štafete žien na 4x6 km a o deň neskôr v pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km.objasnila svoje rozhodnutie.Strelecký tréner Tomáš Kos bol spokojný, že jeho zverenka s toľkými chybami dokázala finišovať medzi najlepšími.