Kuzminová vyhrala šprint v Ruhpoldingu a dosiahla 15. triumf kariéry

Výsledky:

šprint na 7,5 km: 1. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 19:15,11 min (0 tr. okruhov), 2. Lisa Vittozziová (Tal.) +11,5 s (0), 3. Hanna Öbergová (Švéd.) +29,1 (0), 4. Marte Olsbu Röiselandová (Nór.) +30,6 (0), 5. Anias Bescondová (Fr.) +32,5 (0), 6. Dorothea Wiererová (Tal.) +40,2 (1), 7. Anais Chevalierová a Justine Braisazová (obe Fr.) obe +46,1 (0), 9. Laura Dahlmeierová (Nem.) +47,7 (0), 10. Franziska Preussová (Nem.) +50,8 (1), ... 14. Paulína FIALKOVÁ +1:03,0 (1), 62. Ivona FIALKOVÁ +2:22,5 (3), 91. Terézia POLIAKOVÁ (SR) +3:22,4 (2)



celkové poradie SP (po 11 z 26 súťaží):



1. Wiererová 476 b, 2. Vittozziová 450, 3. P. FIALKOVÁ 401, 4. KUZMINOVÁ 387, 5. Chevalierová 365, 6. Röiselandová 352, ... 55. I. FIALKOVÁ 32



poradie šprintu (5 z 9):



1. Vittozziová 220 b, 2. Wiererová 201, 3. KUZMINOVÁ 180, 4. P. FIALKOVÁ 169, 5. Chevalierová 167, 6. Röiselandová 164, ... 53. I. FIALKOVÁ 18

Ruhpolding 17. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová zvíťazila vo štvrtkovom šprinte žien na 7,5 km 5. kola Svetového pohára a pripísala si druhý triumf v sezóne. V bavorskom Ruhpoldingu predviedla perfektnú streľbu i tradične rýchle nohy, v cieli mala čas 19:15,1 min a pred druhou Taliankou Lisou Vittozziovou náskok 11,5 s. Na treťom mieste skončila Švédka Hanna Öbergová (+29,1 s). Paulína Fialková finišovala po jednej chybe na strelnici na 14. mieste.Kuzminová si vybojovala premiérové víťazstvo v prebiehajúcom ročníku SP pred Vianocami v Novom Meste na Morave, keď sa presadila v pretekoch s hromadným štartom, teraz pridala druhé v šprinte. Celkovo ich má v kariére na konte pätnásť. Kuzminová vbehla do cieľa a bolo zrejmé, že ju len ťažko z trónu niekto vyhodí. Prvé pocity sa týkali najmä jej bezchybného výkonu.povedala pre TASR tesne do dobehnutí.povedala s dávkou opatrnosti v hlase, keď preteky boli len v prvej polovici.triafa terče s istotou a strelecká forma začína kulminovať:Trate v Ruhpoldingu Anastasii ulahodili:Kuzminová sa vďaka premiérovému triumfu v biatlonovejposunula na štvrté miesto v celkovom poradí SP, na konte má 387 bodov. Prvá je so 476 bodmi Talianka Dorothea Wiererová, druhá je jej krajanka Vittozziová (450), tretiu priečku si udržala Paulína Fialková (401). V šprinte sa Kuzminová posunula na tretiu priečku (180 b), keď preskočila Fialkovú (169). Prvé dve miesta patria Vittozziovej (220) a Wiererovej (201).Tridsaťštyriročná slovenská reprezentantka vybehla na trať s číslom 24. V ideálnych poveternostných podmienkach utvorila po prvej streleckej položke najlepší čas najprv Anais Chevalierová, ktorú onedlho vystriedala Vittozziová. Kuzminová dobehla na ležku s najlepším časom a po rýchlej a presnej streľbe ju opustila takisto ako prvá s náskokom 6,1 s pred Taliankou. Vedúcu pozíciu už z rúk do konca pretekov nepustila. Aj na stojke ukázala pevnú ruku, len pred posledným výstrelom sa dlhšie nadýchla. V zostávajúcich kilometroch si strážila pozíciu a do cieľa prišla s náskokom 11,5 s pred Vittozziovou.Z ďalších mali dobre rozbehnuté preteky Nórka Marte Olsbu Röiselandová i Wiererová, no o pódium ich pripravila zhodne jedna chyba. Tú urobila aj ďalšia Slovenka na štarte Paulína Fialková, ktorá minula tretí terč na ležke, stopercentné to nebolo ani bežecky a obsadila 14. miesto so stratou 1:03,0 min na svoju krajanku.Jej sestra Ivona Fialková spravila tri chyby (2-1) a s mankom 2:22,5 min obsadila 62. miesto, Terézia Poliaková prišla do cieľa po dvoch streleckých chybách (1-1) na 91. priečke (+3:22,4 min).Na piatok a sobotu sú naplánované štafety mužov a žien a na nedeľu preteky s hromadným štartom.