Kužmová si vo finále nezahrá, v semifinále podľahla Flipkesovej

dvojhra - semifinále:



Kirsten Flipkensová (Bel.) - Vitkória KUŽMOVÁ (SR) 7:5, 6:7 (7), 6:4

Hertogenbosch 16. júna (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela v semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. Belgičanke Kirsten Flipkesovej podľahla po trojsetovom boji 5:7, 7:6 (7), 4:6. V druhom dejstve odvrátila štyri mečbaly, v treťom nevyužila náskok 4:1. Napriek prehre vyrovnala svoj najlepší výsledok na WTA Tour. Medzi elitným kvartetom bola aj vo februári v Budapešti. Z Hertogenboschu si odnáša prémiu 9274 eur a 110 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje na 66. mieste - najvyššie v kariére.Kužmovej nevyšiel úvod zápasu, keď vo štvrtom geme stratila podanie a Flipkensová sa po potvrdení brejku ujala vedenia 4:1. Belgičanka forsírovala typický trávnatý tenis založený na kvalitnom servise a volejoch, účinne využívala bekhendový slajz. Kužmová v ďalších minútach pridala na agresivite, obmedzila počet nevynútených chýb a vyrovnala z 2:5 na 5:5. Koncovka setu však patrila skúsenej Flipkensovej.V druhom dejstve mala Flipkensová za stavu 5:4 k dispozícii mečbal. Kužmová ho však odvrátila víťazným forhendovým longlajnom, v ďalšom geme prelomila podanie Belgičanky a išla podávať na víťazstvo v sete. Flipkensová si však vynútila tajbrejk, v ktorom viedla už 5:2 a mala ďalšie tri mečbaly. Kužmová ale potvrdila, že je veľká bojovníčka, všetky odvrátila winnermi a v dramatickej tajbrejkovej koncovke napokon slávila úspech. Slovenka sa dostala do laufu a v treťom sete rýchlo odskočila Flipkensovej na 4:1. Belgičanka však potom získala päť gemov v rade a postúpila do finále, v ktorom ju v nedeľu čaká siedma nasadená Srbka Aleksandra Kruničová.