Kužmová sa posunula na 44. miesto, dosiahla kariérne maximum

Rebríček WTA k 25. februáru:

1. (1.) Naomi Osaková (Jap.) 6871 bodov, 2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 5727, 3. (4.) Petra Kvitová (ČR) 5605, 4. (3.) Sloane Stephensová (USA) 5307, 5. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 5145, 6. (6.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4900, 7. (8.) Kiki Bertensová (Hol.) 4885, 8. (7.) Angelique Kerberová (Nem.) 4880, 9. (9.) Arina Sobolenková (Biel.) 3565, 10. (10.) Serena Williamsová (USA) 3406...34. (30.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 1502, 44. (46.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 1229, 64. (61.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 894, 74. (73.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 767

New York 25. februára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa vďaka postupu do štvrťfinále turnaja WTA v Dubaji posunula vo svetovom rebríčku na 44. miesto. Je to jej nové kariérne maximum. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková klesla na 34. priečku.Pozíciu líderky si udržala šampiónka Australian Open Japonka Naomi Osaková. Druhá je Rumunka Simona Halepová a tretia Češka Petra Kvitová.