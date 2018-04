Kužmová so Šramkovou odleteli do Minska, Liptáka potešila Schmiedlová

Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v nedeľu vyhrala turnaj WTA v kolumbijskej Bogote, sa k tímu pripojí v stredu.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Hlavná časť slovenskej fedcupovej výpravy zamierila v pondelok do dejiska víkendovej baráže o účasť vo svetovej skupine tenisového Pohára federácie. Smer Minsk nabrali Viktória Kužmová s Rebeccou Šramkovou spoločne s kapitánom tímu Matejom Liptákom a trénerkou Janette Husárovou. Jana Čepelová odletí do Bieloruska v utorok.



Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v nedeľu vyhrala turnaj WTA v kolumbijskej Bogote, sa k tímu pripojí v stredu. "Je dobré, že máme v tíme hráčku, ktorá pred fedcupovým zápasom vyhrala turnaj. Bolo to síce na antuke, ale určite jej to pridá na sebavedomí. 'Kaji' som veľmi prial, aby získala tretí turnajový titul. Myslím si, že si ho zaslúži. Dokázala preklenúť ťažké obdobie, v ktorom sa jej výsledkovo nedarilo. Dúfam, že zvládne prechod na 'hard'," povedal Lipták, ktorý považuje Bielorusky za favoritky, aj keď domáce nastúpia bez Victorie Azarenkovej.



"Bol som prekvapený, že Arina Sobolenková, Aleksandra Sasnovičová i Vera Lapková hrali pred Fed Cupom antukový turnaj v Lugane. Sobolenková však na ňom postúpila až do finále, takže je tiež v dobrej forme. Ideme do stretnutia s tým, že nemáme čo stratiť a môžeme prekvapiť. Naše družstvo je vyrovnané a šancu hrať majú všetky dievčatá. Dúfam, že sa rozhodnem pre správne hráčky," pokračoval Lipták.



Kužmová vo februári pri fedcupovom debute proti Rusku v bratislavskom NTC získala pre slovenské farby rozhodujúci tretí bod. V úspešný výsledok verí aj v Minsku. "Budeme sa snažiť podať čo najlepšie výkony. Z Bielorusiek najlepšie poznám Sobolenkovú. Je môj ročník, často sme sa spolu stretávali na juniorských turnajoch. Vlani som s ňou prehrala na tráve, ale ten zápas mi veľmi nevyšiel. Dúfam, že ak proti nej nastúpim teraz, tak to bude iné. Bolo jasné, že Bielorusky zvolia tvrdý povrch, pretože všetky ich hráčky obľubujú 'hard'. Myslím si však, že máme šancu zvíťaziť," povedala Kužmová, ktorej cieľom v tomto roku je dostať sa do elitnej svetovej stovky, aby mohla byť na grandslamoch priamo v hlavnej súťaži.



Šramková zažila vlani vo februári v talianskom Forli rozprávkovú fedcupovú premiéru. Zdolala Saru Erraniovú i Francescu Schiavoneovú a rozhodujúcou mierou prispela k postupu Slovenska do baráže. Potom však prišli zdravotné problémy a pre bolesti chrbtice musela predčasne ukončiť sezónu: "Som rada, že som už úplne fit, a že môžem byť opäť vo fedcupovom tíme. Na zápas sa veľmi teším. Osobne poznám Sobolenovú i Lapkovú, uvidíme, v akej budú forme. Ja sa cítim veľmi dobre na antuke i na harde, a ak mi dá kapitán šancu, budem sa ju snažiť využiť."