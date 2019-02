Kužmová vyradila Bertensovú a postúpila do osemfinále turnaja v Dubaji

dvojhra - 2. kolo:

Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Kiki Bertensová (Hol.) 6:2, 4:6, 7:6 (6)

Dubaj 19. februára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala už do osemfinále dvojhry na kvalitne obsadenom turnaji WTA v Dubaji. V 2. kole prekvapujúco vyradila siedmu nasadenú Holanďanku Kiki Bertensovú po vyše dvojhodinovej trojsetovej bitke 6:2, 4:6, 7:6 (6) a získala doposiaľ najcennejší skalp v kariére. Bertensová je momentálne na ôsmom mieste svetového rebríčka. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi Kužmová v stredu proti Američanke Sofii Keninovej, ktorú v januári zdolala v novozélandskom Aucklande.Slovenská dvojka hneď v úvodnom geme súboja s Bertensovou stratila podanie. V ďalších minútach však získala štyri hry v rade a prvý set získala jasne vo svoj prospech. Kužmová hrala rýchlo a agresívne, dokázala favorizovanú Bertensovú pretlačiť v dlhších výmenách od základnej čiary. Holanďanke chýbala úderová istota, robila priveľa nevynútených chýb. V druhom dejstve Kužmová otočila z 2:3 na 4:3 a v ôsmom geme mala k dispozícii brejkbal. Bertensová si však podržala servis, v ďalšej hre Kužmovú brejkla a vynútila si tretí set. V ňom mala dlho navrch Kužmová. ktorá po rýchlom brejku odskočila Bertensovej na 4:1 a za stavu 5:3 mala k dispozícii mečbal. Bertensová síce vyrovnala na 5:5 a dotiahla set do tajbrejku, no v ňom slávila úspech Kužmová. Na jeho začiatku vyrovnala z 0:3 na 3:3, za stavu 5:6 odvrátila vďaka kvalitnému servisu mečbal a následne získala aj ďalšie dva body. V Dubaji má už istú prémiu 29.695 dolárov a 105 bodov do rebríčka WTA.