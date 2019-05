Kužmová získala v Prahe prvý titul na okruhu WTA, vyhrala štvorhru

štvorhra - finále:

Anna Kalinská, Viktória KUŽMOVÁ (Rus./SR) - Nicola Melicharová, Květa Peschkeová 11-USA/ČR) 4:6, 7:5, 10:7

Praha 3. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová získala v Prahe prvý titul na okruhu WTA. Spoločne s Ruskou Annou Kalinskou zvíťazili vo finále štvorhry nad turnajovými jednotkami Američankou Nicolou Melicharovou a Češkou Květou Peschkeovou 4:6, 7:5 a 10:7 v tzv. supertajbrejku.V rozhodujúcom dejstve viedli Kužmová s Kalinskou už 9:4 a hoci obhajkyniam trofeje sa podarilo znížiť, slovensko-ruský pár šancu na prvý spoločný deblový titul na WTA Tour už z rúk nepustil. Pre Kužmovú s Kalinskou to bolo druhé finále štvorhry na podujatí WTA, vo februári v Petrohrade nestačili na domáci ruský pár Margarita Gasparjanová, Jekaterina Makarovová. Z Prahy si odnášajú spoločnú prémiu 12.300 dolárov a 280 bodov do svetového rebríčka.Kužmová mala zo zisku prvého titulu na WTA Tour veľkú radosť. "uviedla v slávnostnom príhovore Kužmová, ktorá vo štvorhre slávila úspechy aj v juniorskej kategórii. V roku 2015 triumfovala po boku Rusky Alexandry Pospelovovej na US Open. Z Prahy zamieri Slovenka na prestížny antukový turnaj v Madride, kde ju vo dvojhre na úvod čaká šestnásta nasadená Nemka Juliu Görgesová.