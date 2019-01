Kvitová nepomôže Češkám vo Fed Cupe, uprednostnila turnaj v Petrohrade

Na ďalší týždeň by mala obhajovať titul na turnaji v ruskom Petrohrade. Fed Cup sa hrá nasledujúci víkend 9. a 10. februára.

Praha 27. januára (TASR) - Finalistka ženského Australian Open Češka Petra Kvitová nebude hrať o dva týždne v stretnutí 1. kola Fed Cupu proti Rumunsku v Ostrave. Pre portál idnes.cz to prezradil manažér 28-ročnej tenistky Miroslav Černošek.



Kvitová v sobotu v Melbourne podľahla vo finále úvodného grandslamu sezóny 6:7, 7:5 a 4:6 Japonke Naomi Osakovej. Na ďalší týždeň by mala obhajovať titul na turnaji v ruskom Petrohrade. Fed Cup sa hrá nasledujúci víkend 9. a 10. februára. "Týždeň predtým obhajuje titul v Petrohrade, o týždeň neskôr v Dauhá. Podľa mojich informácií do Petrohradu letí, takže s jej účasťou v Ostrave nepočítam ani ja, ani kapitán Petr Pála," povedal Černošek.