Kvitová po zatknutí útočníka dúfa v skoré uzatvorenie prípadu

Správu o zatknutí označila za skvelú.

Praha 25. mája (TASR) - Česká polícia po 17 mesiacoch zadržala muža podozrivého z útoku na tenistku Petru Kvitovú. Tá túto správu označila za skvelú.



Kvitová je momentálne v Paríži, kde ju čaká druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros. "Je skvelé, že je vo väzení. Ale najšťastnejšia budem, až keď sa celý tento príbeh skončí," uviedla Kvitová pre idnes.cz.



Útok na Kvitovú sa udial v decembri 2016. Neznámy páchateľ, ktorý sa vydával za revízneho technika kotla, ju ohrozoval nožom a porezal ju na ľavej ruke. Po rehabilitácii sa opäť vrátila na kurty. "Nebolo to tak, že by som si práve teraz najviac priala, aby ho chytili. Sústredila som sa na svoju ruku, drela som, rehabilitovala. Trochu som zabúdala a hovorila si, že s tým aj tak nič neurobím. Bolo to všetko na polícii a tá vie, čo robiť," dodala 28-ročná tenistka.