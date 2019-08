Kyrgios dal po víťazstve nad Gombosom fanúšičke pusu

Austrálčan sa prebojoval medzi elitné kvarteto prvýkrát od marca, keď získal titul v mexickom Acapulcu.

Washington 3. augustu (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios má na okruhu ATP povesť kontroverzného hráča, po postupe do semifinále turnaja vo Washingtone však ukázal svoju vľúdnejšiu tvár. Po premenenom mečbale proti Slovákovi Norbertovi Gombosovi dal fanúšičke v hľadisku pusu za to, že mu dobre poradila, kam má umiestniť svoje podanie. Za stavu 5:3 a 40:15 ukončil Kyrgios zápas 19. esom.



Austrálčan sa prebojoval medzi elitné kvarteto prvýkrát od marca, keď získal titul v mexickom Acapulcu. "Som veľmi šťastný, že tvrdá práca, ktorú odvádzam na tréningoch, sa začína premietať aj do výsledkov. V priebehu štyroch dní som odohral štyri výborné zápasy. Milujem nočné duely. Chcem, aby si ich užili aj fanúšikovia a aby sa dobre zabavili," povedal pre oficiálnu stránku ATP Kyrgios, ktorého v semifinále čaká najvyššie nasadený Grék Stefanos Tsitsipas.