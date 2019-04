La Liga je top prioritou, povedal Zidane o cieli v novej sezóne

Španielsky veľkoklub je v prebiehajúcej sezóne bez matematickej šance na titul. Päť zápasov pred koncom ligy stráca na lídra súťaže Barcelonu nedostihnuteľných 16 bodov.

Madrid 24. apríla (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa v nadchádzajúcej sezóne budú prioritne sústrediť na úspech v španielskej La Lige. V stredu to povedal kouč "bieleho baletu" Zinedine Zidane. Real čaká na triumf v súťaži od sezóny 2016/2017.



"Budúcu sezónu musí byť pre nás La Liga prioritou číslo jeden. Ide o najdlhšiu súťaž sezóny, nemôžeme si dovoliť zaváhať. Túto myšlienku budem hráčom neustále zdôrazňovať," cituje agentúra AFP Zidana.



Španielsky veľkoklub je v prebiehajúcej sezóne bez matematickej šance na titul. Päť zápasov pred koncom ligy stráca na lídra súťaže Barcelonu nedostihnuteľných 16 bodov. "Pripúšťam, že Barcelona si vedie naozaj skvele. V poslednej dobe lepšie ako my, no z historického hľadiska sme úspešnejším klubom," vyjadril sa Zidane na adresu katalánskeho rivala.



Pred letným prestupovým obdobím sa v Madride očakáva niekoľko transferov. Na odchode z klubu by mal byť Gareth Bale, posilniť útočnú silu by naopak mohol Eden Hazard. "Vždy spolupracujem s vedením klubu. Kouč však musí mať najhlavnejšie slovo pri tvorbe kádra a rozhodovaní o tom, s ktorými hráčmi chce spolupracovať," vyjadril sa Zidane k očakávaným zmenám v kádri.