Labošová vypadla na ME mládeže vo štvrťfinále dvojhry

V pondelok Labošová najskôr v osemfinále zdolala Britku Charlotte Bardsleyovú 4:1 (-9, 4, 9, 3, 7) a vypadla až v dramatickom štvrťfinále.

Ostrava 15. júla (TASR) - Slovenská juniorka Ema Labošová sa na ME mládeže v stolnom tenise v Ostrave prebojovala až do štvrťfinále svojej vekovej kategórie.



V pondelok Labošová najskôr v osemfinále zdolala Britku Charlotte Bardsleyovú 4:1 (-9, 4, 9, 3, 7) a vypadla až v dramatickom štvrťfinále. V ňom viedla nad Bieloruskou Darjou Kiselovou už 3:1, no napokon prehrala 3:4 (-10, 14, 6, 9, -12, -7, -8).



Labošová spolu s Janou Terezkovou skončili vo štvorhre junioriek v osemfinále, keď nestačili na česko-nemecký pár Zdena Blašková, Franziska Schreinerová 1:3 (10, -2, -4, -8). V osemfinále debla vypadli aj slovenskí juniori Filip Delinčák a Adam Klajber, ktorí prehrali s macedónsko-rakúskou dvojicou Vladislav Ursu, Maciej Kolodziejczyk hladko 0:3 (-8, -5, -7).