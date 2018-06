Lukáš Lacko postúpil už do semifinále turnaja ATP v Eastbourne

Dvojhra - štvrťfinále:



Lukáš LACKO (SR) - Cameron Norrie (V.Brit.) 6:3, 6:4

Eastbourne 28. júna (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil už do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji ATP v Eastbourne. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom súboji vyradil domáceho hráča Camerona Norrieho v dvoch setoch 6:3 a 6:4. Zápas trval hodinu a 16 minút.Norrie v druhej hre prvého setu stratil svoje podanie, no Lacko mu túto výhodu hneď v ďalšom geme vrátil. Do stavu 3:3 bol zápas vyrovnaný, potom slovenský reprezentant za stavu 4:3 opäť zobral súperovi servis a set nakoniec vyhral 6:3. V druhom brejkol Norrieho v tretej hre a v čistom desiatom geme premenil hneď prvý mečbal.Lacko sa v semifinále stretne s víťazom súboja medzi Talianom Marcom Cecchinatom a Austrálčanom Johnom Millmanom.