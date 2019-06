Lalkovič zamieril z Olomouca do Ostravy

Dvadsaťšesťročný stredopoliar bol v minulosti kmeňový hráč FC Chelsea, ale v najvyššej anglickej súťaži nikdy nenastúpil.

Ostrava 4. júna (TASR) - Slovenský futbalista Milan Lalkovič podpísal zmluvu v Baníku Ostrava na 1,5 roka s opciou po tom, ako nepredĺžil kontrakt v Olomouci.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar bol v minulosti kmeňový hráč FC Chelsea, ale v najvyššej anglickej súťaži nikdy nenastúpil. Do Olomouca zamieril vlani na jeseň.



"Ja zaujímavý krajný hráč, ktorý má veľkú kvalitu pri hre jeden na jedného. Ako mladý chalan prešiel zahraničím. Veríme mu, má chuť do ďalšej práce a chce sa ukázať. V Olomouci nedostával toľko šancí, my veríme, že zvýši konkurenciu v kádri," uviedol pre klubový web ostravský športový riaditeľ Marek Jankulovski. Baník obsadil v sezóne 2018/2019 v českej lige piate miesto.