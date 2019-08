Lambrecht nemal šancu prežiť, tvrdí lekár tímu Lotto-Soudal

Organizátori pretekov na Lambrechtovu počesť zneutralizovali utorkovú 4. etapu.

Varšava 8. augusta (TASR) - Belgický cyklista Bjorg Lambrecht prakticky nemal šancu prežiť pondelkový pád na pretekoch Okolo Poľska. Prezradil to tímový lekár, podľa ktorého by ho zachránil iba zázrak. Dvadsaťdvaročný jazdec tímu Lotto - Soudal stratil v 3. etape kontrolu nad bicyklom a vrazil do betónového priepustu pri ceste.



Lambrechta oživovali už priamo na mieste nešťastia, neskôr ho previezli sanitkou do nemocnice. Tam zomrel na následky masívneho vnútorného krvácania. "Mal natrhnutú pečeň, lacerácia spôsobila veľkú stratu krvi a to viedlo k zástave," uviedol lekár Lotta - Soudal Maarten Meirhaeghe. Podľa neho by na výsledku nič nezmenil ani prípadný letecký transport. Lambrechta previezli do nemocnice sanitkou, keďže jeho zdravotný stav nedovolil vzdušný prevoz. "Za týchto okolností by potreboval zázrak. Takéto zranenie by zrejme neprežil, ani ak by sa mu to stalo priamo v nemocnici. Mal veľké nešťastie," dodal Meirhaeghe podľa agentúry AFP. Príčiny nehody začala vyšetrovať aj miestna polícia na podnet prokuratúry.



Organizátori pretekov na Lambrechtovu počesť zneutralizovali utorkovú 4. etapu. V stredu sa však už pokračovalo v súťaži, Belgičanovi tímoví kolegovia sa rozhodli, že podujatie dokončia na jeho počesť.