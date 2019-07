Lampard sa vrátil do Chelsea ako tréner, dohodol sa na 3-ročnej zmluve

Štyridsaťjedenročný Lampard naposledy viedol druholigový Derby County. S klubom hral play off o postup do Premier League, ale jeho tím napokon v boji o najvyššiu súťaž nestačil na Aston Villu.

Londýn 4. júla (TASR) - Novým trénerom anglického futbalového klubu Chelsea Londýn sa stal jeho bývalý dlhoročný hráč Frank Lampard. Vo štvrtok podpísal s účastníkom Premier League trojročnú zmluvu, informovala agentúra AP.



Štyridsaťjedenročný Lampard naposledy viedol druholigový Derby County. S klubom hral play off o postup do Premier League, ale jeho tím napokon v boji o najvyššiu súťaž nestačil na Aston Villu. Po odchode Maurizia Sarriho z lavičky Chelsea dostal Lampard ponuku od "The Blues" a Derby mu v odchode nebránilo.



"Som nesmierne hrdý, že sa vraciam do Chelsea ako hlavný tréner. Každý vie, ako veľmi milujem tento klub a jeho históriu. Teraz sa však budem plne koncentrovať len na moju novú prácu a prípravu na nadchádzajúcu sezónu," uviedol Lampard vo vyhlásení na klubovej webstránke.



Lampard hral za Chelsea v rokoch 2001 - 2014 a patrí k ikonám klubu zo Stamford Bridge. Bývalý anglický reprezentačný stredopoliar je doteraz klubový rekordér v počte strelených gólov, v 648 zápasoch skóroval 211-krát. Trikrát vyhral titul v Premier League, raz Ligu majstrov aj Európsku ligu. Posledným bývalým hráčom Chelsea, ktorý neskôr tento klub viedol ako tréner, bol Roberto di Matteo. Talian v roku 2012 aj s Lampardom v tíme vyhral Ligu majstrov aj FA Cup, ale vo funkcii vydržal len osem mesiacov.



Na lavičke nahradil Sarriho, ktorý v minulej sezóne priviedol "modrých" k tretiemu miestu v Premier League a k triumfu v Európskej lige UEFA. Taliansky kouč vydržal v Chelsea iba rok, v lete sa vrátil do Serie A, kde od novej sezóny povedie majstrovský Juventus Turín.