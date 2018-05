Legia je neoficiálne majstrom, v Poznani pre výtržnosti nedohrala

Výsledky - 37. kolo:



Górnik Zabrze - Wisla Krakov 2:0, Jagiellonia Bialystok - Plock 2:1 /za Jagielloniu chytal M. Kelemen/, Korona Kielce - Zaglebie Lubin 0:2 /za Zaglebie hral celý zápas L. Guldan/, Lech Poznaň - Legia Varšava 0:2 - predčasne ukončený /za Lech chytal M. Putnocký/

Varšava 20. mája (TASR) - Výtržnosťami fanúšikov sa skončilo tabuľkové derby záverečného 37. kola poľskej futbalovej ligy o titul medzi Lechom Poznaň a Legiou Varšava. V 81. minúte za stavu 2:0 pre Legiu nespokojní domáci fanúšikovia zahádzali trávnik dymovnicami a rozhodca zápas predčasne ukončil.Hráči museli utiecť do šatní a rozhodcovia po prerušení napokon duel ukončili. Legia by mala získať majstrovský titul, no rozhodne sa až za. Ak jej priznajú kontumačnú výhru 3:0, získa o tri body viac ako Jagiellonia Bialystok a bude hrať Ligu majstrov 2018/2019.