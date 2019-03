Lehoťan po 10 rokoch opäť ovenčil Kuzminovú: Je jednoducho fenomén

Kuzminová sa stala Slovenkou v roku 2008, prvýkrát ho reprezentovala v decembrových pretekoch IBU Cupu v talianskom stredisku Val Martello vo veku 24 rokov.

Östersund 9. marca (TASR) - Stál pri jej prvom veľkom úspechu v slovenskom drese a možno aj pri jej poslednom. Úspešný biatlonový funkcionár Ivor Lehoťan pred desiatimi rokmi na MS v Pjongčangu zavesil na krk Anastasie Kuzminovej jej prvý cenný kov - striebro v pretekoch s hromadným štartom, v piatok na šampionáte v Östersunde, na sklonku jej kariéry mal opäť túto výsadu a ovenčil ju zlatom v šprinte.



Rovnako ako čerstvá majsterka sveta aj dlhoročný viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie IBU pre informácie a momentálne člen exekutívy tejto významnej organizácie bol po slávnostnom ceremoniáli dojatý. "Je to pre mňa veľmi výnimočný pocit, že som sa s ňou mohol podeliť o radosť. V roku 2009 to bolo pre nás niečo úplne nové, čo sme v slovenskom biatlone predtým desať rokov nezažili a teraz je to zase po desiatich rokoch. Je úžasné, čo dnes predviedla a že zavŕšila svoju kariéru a svoju cestu v poslednej sezóne ziskom zlatej medaily. Skvelé, fantázia," vyznal sa potom, čo si splnil radostné povinnosti.



Lehoťan dosiahol v slovenskej športovej diplomacii unikátne postavenie a jeho dlhoročné pôsobenie v IBU mu prinieslo aj výsadu oceňovať víťazov. Keď si mal v decembri vybrať, ktorú disciplínu by najradšej dostal na MS vo Švédsku, siahol po ženskom šprinte. "Keďže odovzdávanie medailí na MS ide do priamych prenosov, vopred musia byť stanovené mená, kto čo odovzdá. V decembri sme mali exekutívu v Hochfilzene a ja som si vybral na MS práve šprint žien. Tušil som, že jedna slovenská medaila cinkne. Postupne Nasťa prichádzala do takej formy, že som trochu pomýšľal aj na dve," prezradil pre TASR.



Kuzminová sa stala Slovenkou v roku 2008, prvýkrát ho reprezentovala v decembrových pretekoch IBU Cupu v talianskom stredisku Val Martello vo veku 24 rokov. Už o tri mesiace neskôr priniesla novej domovskej krajine striebro z Pjončangu. Nasledovali úspechy vo Svetovom pohári, tri zlaté a tri strieborné medaily zo zimných olympiád, no stále chýbalo zlato z MS. Nakoniec sa ho dočkala.



Podľa Lehoťana za úspešnú kariéru vďačí okrem skvelého fyzického základu na beh na lyžiach najmä mentalita. "Nie vždy ju puška poslúcha, no na to, že nie je až taká perfektná strelkyňa, dosiahla vo svetovom biatlone veľa. Je úžasné, že bola vždy silná práve na tých vrcholoch. Aj na MS, ak medailu nezískala, vždy o ňu bojovala. Má skvelú mentalitu, keď si stanovila pre túto sezónu cieľ, že jej ešte chýba zlato z MS, tušil som, že pre to spraví maximu. Dlhšie sa rozbiehala, ale v Hochfilzene ju to nakoplo, Nové Město jej rozviazalo krídla a vyústilo to do zlata," uviedol.



Jej úspechy rezonujú v celom nie len biatlonovom svete a každý sa snaží získať recept Kuzminovcov, ako sa stopercentne naladiť na vrcholové podujatia. "Nasťa je 'topka', žiadajú ju o rozhovory a musí ich poskytovať našej televízii IBU aj v lete, pretože o to jej 'know how' sa zaujíma celý svet. Ťažko povedať, aké je, to vedia len Kuzminovci. No všetci sa usilujú zistiť, prečo je taká dobrá na vrcholných podujatiach, to dokáže iba hŕstka šampiónov. Nasťa je jednoducho fenomén, najlepšia zimná športovkyňa na Slovensku a teraz to len korunovala," dodal Lehoťan.



