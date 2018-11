Leicester odohral prvý zápas po tragédii, Schmeichel: Triasol som sa

Hráči Leicesteru spolu s realizačným tímom ešte dlho po skončení stretnutia tlieskali so svojimi fanúšikmi.

Londýn 4. novembra (TASR) - Futbalisti Leicestru City odohrali v sobotu prvý zápas od leteckej tragédie, pri ktorej zahynulo päť osôb vrátane majiteľa klubu Vichaia Srivaddhanaprabhu. Víťazstvo 1:0 na pôde Cardiffu v 11. kole anglickej Premier League venovali hráči zosnulému Thajčanovi.



Futbalisti Leicesteru sa len ťažko sústreďovali na zápas, počas rozcvičky mali na sebe tričká s podobizňou Srivaddhanaprabhu a nápisom "The Boss". "Dnes to bolo ťažké. Prvých 10 minút som len ťažko udržiaval koncentráciu, celý som sa triasol," uviedol brankár Kasper Schmeichel.



Pred zápasom si hráči oboch tímov uctili obete tragédie minútou ticha v stredovom kruhu, pričom oba fanúšikovské tábory rozvinuli transparenty na počesť obetí. O triumfe "líšok" rozhodol v 55. minúte Demarai Gray. Po presnom zásahu si dal dolu dres, pod ním mal tričko s nápisom "Pre Vichaia". Brankár Schmeichel sa v tom momente rozbehol pozdĺž celého ihriska, aby sa mohol pripojiť k tímu a osláviť gól. "Bolo skvelé, že sme vyhrali, poslali sme do Thajska takýto pozdrav. Dúfam, že jeho rodina je na to hrdá," dodal Schmeichel.



Hráči Leicesteru spolu s realizačným tímom ešte dlho po skončení stretnutia tlieskali so svojimi fanúšikmi. "Čaká nás ťažký týždeň. Ideme do Bangkoku na pohreb, vrátime sa v strede týždňa. Potom máme tréning pred zápasom proti Burnley, to bude náš prvý zápas pred vlastnými fanúšikmi po tragédii," dodal tréner Claude Puel.