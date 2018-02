Letestu sa sťahuje z Edmontonu do Columbusu

Hokejista sa najskôr v rámci výmeny sťahoval z Edmontonu Oliers za útočníka Pontusa Aberga do Nashvillu Predators, ale odtiaľ hneď zamieril do Columbusu

Columbus 25. februára (TASR) - Tím zámorskej NHL Columbus Blue Jackets získal v rámci trojvýmeny troch klubov centra Marka Letestua. Informoval o tom portál nhl.com.



Letestu sa najskôr v rámci výmeny sťahoval z Edmontonu Oliers za útočníka Pontusa Aberga do Nashvillu Predators, ale odtiaľ hneď zamieril do Columbusu. "Predátori" za neho dostali výber v štvrtom kole draftu 2018. "Od rána mi zvonil telefón, akoby sa všetci generálni manažéri naraz zobudili. Bolo to vzrušujúce ráno," povedal Letestu, ktorý už v Columbuse hrával v rokoch 2011 až 2015.



Tridsaťtriročný Letestu odohral v prebiehajúcej sezóne v drese Oilers 60 zápasov a nazbieral 19 bodov (8+11).